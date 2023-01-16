Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, якщо зміна тактики відбудеться, ми побачимо це найближчим часом.

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16 січня Росія вивела у акваторію Чорного моря 6 носії ракети "Калібр". Подібне відбувається 2023 року вдруге. Першого разу вони вивели ракетоносії 14 січня і завдали масованого ракетного удару по Україні.

Можлива зміна тактики

Жданов наголосив, що в ударі 14 січня ракет "Калібр" було дуже мало. В основному були ракети повітряного базування. Військовий експерт вважає цілком можливим, що в Росії досі є необхідна кількість ракет для завдання удару.

Якщо ми найближчим часом, сьогодні-завтра, отримаємо ракетний удар, то можна буде говорити про зміну тактики. І перехід Росії від масованих ракетних ударів до групових,

– додав Жданов.

Росіяни можуть випускати ракети з двох напрямків

Жданов згадав, що з 16 січня 2023 року почалися спільні льотно-тактичні навчання росіян у Білорусі. Напередодні туди прибуло 8 бойових літаків Су-34 і Су-30 та 4 транспортних літаки типу "Ан". Також експерт припускає, що росіяни могли привезти з собою ракети.

6 калібрів у Чорному морі та група тактичної авіації в повітрі Білорусії. З двох сторін – з повітря та з моря, з півночі та з півдня, ось вам груповий ракетний удар,

– додав Жданов.

Жданов про можливу зміну тактики Росії: дивитись відео

Відмінність між тактиками

Жданов припускає, що під час групової масованої атаки ми можемо спостерігати:

якісну зміну в складі ракетного удару;

зменшення кількості ракет в ударі до кількох десятків;

збільшення частоти ударів.

Зміниться тип ракет. Внаслідок того, що ці ракети надзвукові, ефективність їх застосування збільшиться. В цьому проблема, і ми маємо бути готові,

– наголосив експерт.