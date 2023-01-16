Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отмечает, если смена тактики произойдет, мы увидим это в ближайшее время.
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16 января Россия вывела в акваторию Черного моря 6 носителей ракеты "Калибр". Подобное происходит в 2023 году во второй раз. Первый раз они вывели ракетоносители 14 января и нанесли массированный ракетный удар по Украине.
Возможное изменение тактики
Жданов подчеркнул, что во время атаки 14 января ракет "Калибр" было очень мало. В основном были ракеты воздушного базирования. Военный эксперт считает вполне возможным, что у России до сих пор есть необходимое количество ракет для нанесения удара.
Если мы в ближайшее время, сегодня – завтра, получим ракетный удар, то можно будет говорить об изменении тактики. И переход России от массированных ракетных ударов до групповых,
– добавил Жданов.
Россияне могут выпускать ракеты по двум направлениям
Жданов упомянул, что с 16 января 2023 года начались совместные лётно-тактические учения россиян в Беларуси. Накануне туда прибыли 8 боевых самолетов Су-34 и Су-30 и 4 транспортных самолета типа "Ан". Также эксперт предполагает, что россияне могли привезти с собой ракеты.
6 "Калибров" в Черном море и группа тактической авиации в воздухе Беларуси. С двух сторон – с воздуха и с моря, с севера и с юга, вот вам групповой ракетный удар,
– добавил Жданов.
Жданов о возможном изменении тактики России: смотреть видео
Различие между тактиками
Жданов предполагает, что во время групповой массированной атаки мы можем наблюдать:
- качественное изменение в составе ракетного удара;
- уменьшение количества ракет в ударе до нескольких десятков;
- увеличение частоты ударов.
Изменится тип ракет. В результате того, что эти ракеты сверхзвуковые, эффективность их применения увеличится. В этом проблема, и мы должны быть готовы,
– подчеркнул эксперт.
Вместо этого массированный удар насчитывает 50 — 70 и более ракет. Военный эксперт считает, что Россия вряд ли способна на такие удары, хотя полностью отбрасывать этот вариант нельзя.
Изменение тактики, предположил Жданов, может быть вызвано тем, что количество ракет в России уже не позволяет нанести массированный удар 80- – 90 ракетам.
Массированная атака 14 января: что известно
- Валерий Залужный рассказал, что всего 14 января враг осуществил около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет.
- В городе Днепр произошло попадание в 9 этажный жилой дом. Полностью разрушен подъезд дома. По данным ГСЧС, по состоянию на 16:00 16 января спасены 39 человек (из них 6 детей), погибли 40 человек (из них 3 ребенка), травмированы 76 человек (из них 14 детей).
- Мировое сообщество уже отреагировала на трагедию в Днепре. Мировые лидеры выразили поддержку украинцам и осудили действия России.