Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, на Киев были направлены не только ракеты С-300, но и новейшие – С-400. Они более скоростные и дальнобойные.

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Нашим ПВО достаточно тяжело перехватывать баллистические ракеты

Он пояснил, что эти ракеты использовались для зенитно-ракетных комплексов, но их переделали в баллистические. Они должны точно попадать в воздушную цель, когда ее видит радиолокационная станция. Электромагнитные волны подсвечивают цель и по этим волнам движется зенитная ракета.

Когда целятся по наземным целям и нет объекта, отражающего электромагнитную волну, они могут точно стрелять. Это так называемый командный режим работы этой ракеты на расстояние 25 – 30 километров.

– подчеркнул аналитик.

По его словам, если этими ракетами стреляют на расстояние 200 – 300 километров, значит они летят почти неуправляемые на окончательном участке полета. То есть они примерно могут попасть в какую-нибудь цель.

"Поэтому это баллистическое оружие считается не высокоточным, но оно достаточно скоростное, и нашими современными средствами противовоздушной обороны и теми, что у нас есть, перехватывать его довольно тяжело", - пояснил Гетьман.

Нам нужны противоракетные комплексы

Он отметил, что каждый ЗРК разработан и настроен на работу против каких-либо воздушных целей. Те комплексы, которые мы имеем на вооружении, применяются против крылатых ракет, бомбардировщиков, истребителей, вертолетов. Это их диапазон, в котором они могут более или менее эффективно действовать.

Наши ЗРК "Бук", С-300 не могут работать против БпЛА вроде шахидов. Для этого нужны другие ЗРК,

– подчеркнул собеседник.

По мнению эксперта, ПВО может сбивать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, но она не способна умело бороться с баллистическими ракетами. Нам нужны комплексы противоракетной обороны, которые могут их уничтожать.

"Для того чтобы сбивать "Искандеры" или баллистические ракеты (или переработанные в баллистические ракеты С-300 и С-400) нужны другие зенитно-ракетные комплексы такие, как Patriot", - считает он.

Военный аналитик подчеркнул, что баллистические ракеты с одной стороны летят, не маневрируя, но они поднимаются на большое расстояние – до 50 километров, а затем почти вертикально с горы атакуют цель, на которую были применены.

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Наши ПВО сбивают 70 – 90% крылатых ракет.

"К тому же многие крылатые ракеты и самолеты имеют звуковую или дозвуковую скорость, а эти ракеты имеют вдвое или втрое выше. Поэтому их комплексами противовоздушной обороны перехватывать почти невозможно. Но противоракетные комплексы, именно такие как Patriot, с ними могут справиться", – отметил он.

По его словам, именно поэтому было так много разговоров, что нам нужен именно такой комплекс, чтобы сбивать баллистические ракеты. Те средства, которые у нас есть, почти не способны бороться баллистическими ракетами. Но крылатые сбивают на 70 – 90%.

Наши зенитно-пулеметные комплексы и те, что нам поставляют наши партнеры, могут более или менее умело бороться с БпЛА, с такими как шахиды и другими. Но без противоракетных комплексов нам приходится очень тяжело,

– подчеркнул Алексей Гетьман.

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