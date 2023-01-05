Об этом 24 каналу рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко. По его словам, одна батарея ЗРК Patriot нуждается в персонале из 90 человек.

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Сколько Украине нужно комплексов

Эксперт по авиации рассказал, что уже есть информация, что этот комплекс отгружают в какую-нибудь страну вблизи границ Украины или в Германию. Там будет проходить обучение.

Несмотря на информацию о потенциальном окончании ракет в России, которыми она терроризирует Украину, у нее все еще есть возможности производить ориентировочно 45 ракет в месяц разных типов, в том числе баллистические, а еще есть риск поставки ракет из Ирана, то есть угроза будет оставаться до конца войны.

Именно от баллистических ракет может оградить комплекс Patriot, но для полноценной защиты одной батареи недостаточно. Для того чтобы защитить важные центры нужно по меньшей мере десять комплексов.

Сроки обучения можно сократить

Валерий Романенко рассказал, что обучение по американским стандартам проходит один год и в американской армии комплексом руководят сержанты. Для того чтобы украинские военные научились быстрее, можно привлечь офицеров с высшим техническим образованием. В таком случае срок обучения можно сократить вдвое.

Кроме того, наши офицеры уже более-менее знакомы с комплексами NASAMS, с комплексами IRIS-T. Единственное, что им трудно будет освоить – радары с новыми принципами работы, с активными фазированными антенными решетками, являющимися основой комплекса Patriot,

– отметил Романенко.

Кроме боевого применения комплекса, украинские военные также нуждаются в умении несложного ремонта в полевых условиях. Эксперт по авиации выразил надежду, что этому также научат персонал.

Валерий Романенко рассказал сколько Patriot нужно Украине: смотрите видео

Валерий Романенко выразил сомнение, что украинцев могли начать обучать ранее анонсированную передачу ЗРК, поскольку в США жесткая пунктуальность и никто не мог допустить украинских специалистов к обучению до подписи президента США.

"Трудно сказать, но к подписи президента Джо Байдена никто в американской армии не допустил бы ни одного нашего специалиста в любую даже самую общую документацию по Patriot. Там такая пунктуальность, что немцы и рядом не сидели", - сказал Романенко.



На что способны ЗРК Patriot / инфографика 24 канала

Передача Patriot Украине: что известно