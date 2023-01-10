Об этом 24 каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, оккупанты на протяжении многих месяцев пытались захватить Бахмут. За это время они посылали и мобилизованных, и ПВК Вагнера, и регулярные войска, но ничего это не дало.

Важно Что сейчас происходит в Бахмуте и Соледаре и какое значение имеют города в битве за Донбасс

Теперь оккупанты немного изменили свою тактику. Они пытаются окружить город с севера и юга.

Поэтому они решили окружить город с севера и юга, чтобы перерезать пути от Славянска, откуда в Бахмут поставляют оружие и боекомплект. Это не секрет. Из других городов мы не можем поставлять это в Бахмут,

– отметил Гетман.

Сейчас вблизи Соледара продолжаются ожесточенные бои. Россияне не жалеют ни сил, ни средств, идут по собственным трупам и пытаются захватить город. В настоящее время, как отметил Гетьман, нет информации о существенном продвижении оккупантов в Соледаре.

Пропагандисты придумывают бред для собственного населения

Гетман подчеркнул, что российские пропагандисты придумывают максимально странные объяснения, почему оккупанты изменили тактику. Они рассказывают, что в Соледаре размещены соляные шахты и тоннели, где якобы есть огромные хранилища оружия и техники.

Военный аналитик рассказал, какая ситуация в Соледаре: смотрите видео

По словам военного аналитика, это абсолютный бред. Адекватный человек в это не поверит.

Я был в этих шахтах и знаю, что там такое. Там хорошо астму лечить, проводить экскурсии. Но это не то место, где можно прятать какое-нибудь оружие – танки, самолеты или еще что-то. Такое придумывают, что на голову не налезает,

– рассказал Гетман.

Он предполагает, что оккупанты таки не смогут окружить Бахмут. Однако следует понимать, что захватчики бросают туда огромное количество людей и техники. В этом регионе продолжаются тяжелые бои.

Какая ситуация в Соледаре: коротко