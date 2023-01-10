Про це 24 каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, окупанти упродовж багатьох місяців намагалися захопити Бахмут. За цей час вони посилали і мобілізованих, і ПВК Вагнера, і регулярні війська, але нічого це не дало.

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Тепер окупанти дещо змінили свою тактику. Вони намагаються оточити місто з півночі та півдня.

Тому вони вирішили оточити місто з півночі та півдня, щоб перерізати шляхи від Слов'янська, звідки до Бахмуту постачають зброю та боєкомплект. Це не є таємницею. З інших міст ми не можемо постачати це в Бахмут,

– зазначив Гетьман.

Зараз поблизу Соледара тривають запеклі бої. Росіяни не шкодують ні сил, ні засобів, йдуть по власних трупах та намагаються захопити місто. Наразі, як зауважив Гетьман, немає інформації про суттєве просування окупантів у Соледарі.

Пропагандисти придумують маячню для власного населення

Гетьман підкреслив, що російські пропагандисти придумують максимально дивні пояснення, чому окупанти змінили тактику. Вони розповідають що в Соледарі розміщені соляні шахти та тунелі, де нібито є величезні сховища зброї та техніки.

Військовий аналітик розповів, яка ситуація в Соледарі: дивіться відео

За словами військового аналітика, це абсолютна маячня. Притомна людина в це не повірить.

Я був в цих шахтах і знають, що там таке. Там добре астму лікувати, проводити екскурсії. Але це не те місце, де можна ховати якусь зброю – танки, літаки чи ще щось. Таке вигадують, що на голову не налазить,

– розповів Гетьман.

Він припускає, що окупанти таки не зможуть оточити Бахмут. Однак варто розуміти, що загарбники кидають туди величезну кількість людей та техніки. В цьому регіоні тривають тяжкі бої.

Яка ситуація в Соледарі: коротко