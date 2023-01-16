Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, на Київ були спрямовані не тільки ракети С-300, але й новітні – С-400. Вони більш швидкісні і далекобійні.

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Нашим ППО доволі важко перехоплювати балістичні ракети

Він пояснив, що ці ракети використовувались для зенітно-ракетних комплексів, але їх переробили у балістичні. Вони мають точно влучати в повітряну ціль, коли її бачить радіолокаційна станція. Електромагнітні хвилі підсвічують ціль і по цім хвилям рухається зенітна ракета.

Коли ціляться по наземнім цілям і немає об'єкта, який відбиває електромагнітну хвилю, вони можуть точно стріляти. Це так званий командний режим роботи цієї ракети на відстань 25 – 30 кілометрів,

– наголосив аналітик.

За його словами, якщо цими ракетами стріляють на відстань 200 – 300 кілометрів, це означає, що вони летять майже некеровані на остаточній ділянці польоту. Тобто вони приблизно можуть потрапити в якусь ціль.

"Тому ця балістична зброя вважається не високоточною, але вона доволі швидкісна, і нашими сучасними засобами протиповітряної оборони і тими, що у нас є, перехоплювати її доволі важко", – пояснив Гетьман.

Нам потрібні протиракетні комплекси

Він зауважив, що кожен ЗРК розроблений і налаштований на роботу проти якихось повітряних цілей. Ті комплекси, які ми маємо на озброєнні, застосовуються проти крилатих ракет, бомбардувальників, винищувачів, гелікоптерів. Це їхній діапазон, в якому вони можуть більш-менш ефективно діяти.

Наші ЗРК "Бук", С-300 не можуть працювати проти БпЛА на кшталт шахідів. Для цього потрібні інші ЗРК,

– підкреслив співрозмовник.

На думку експерта, ППО може збивати літаки, гелікоптери, крилаті ракети, але вона не здатна вправно боротися з балістичними ракетами. Для них потрібні комплекси протиракетної оборони, які можуть їх знищувати.

"Для того, щоб збивати "Іскандери" чи балістичні ракети (або перероблені в балістичні ракети С-300 та С-400) потрібні інші зенітно-ракетні комплекси такі, як Patriot", – вважає він.

Військовий аналітик наголосив, що балістичні ракети з одного боку летять, не маневруючи, але вони підіймаються на велику відстань – до 50 кілометрів, а потім майже вертикально з гори атакують ту ціль, на яку були застосовані.

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Наші ППО збивають 70 – 90% крилатих ракет

"До того ж багато крилатих ракет і літаків мають звукову чи дозвукову швидкість, а ці ракети мають вдвічі або втричі раз вищу. Тому їх комплексами протиповітряної оборони перехоплювати майже неможливо. Але протиракетні комплекси, саме такі як Patriot, з ними можуть впоратись", – зазначив він.

За його словами, саме тому було так багато розмов, що нам потрібен саме такий комплекс, для того, щоб збивати балістичні ракети. Ті засоби, які ми маємо, майже не здатні боротися балістичними ракетами. Але крилаті збивають на 70 – 90%.

Наші зенітно-кулеметні комплекси і ті, що нам постачають партнери, можуть більш-менш вправно боротися з БпЛА, з такими як шахіди та іншими. Але без протиракетних комплексів нам доводиться дуже важко,

– підкреслив Олексій Гетьман.

На що здатні ЗРК Patriot / Інфографіка 24 каналу

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