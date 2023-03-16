В интервью 24 Каналу спикер Воздушных сил Юрий Игнат предположил, какими могут быть следующие цели врага. Враг ведь может поменять свою стратегию, как он уже делал раньше, выбрав новыми мишенями другие объекты.

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Какие цели для россиян в приоритете

Могут все что угодно обстреливать. У них приоритетные цели – правительственные здания, здания Вооруженных Сил и Министерства обороны. То есть, как они там называют их, "центры принятия решений",

– подчеркнул Игнат.

Он также отметил, что следует ожидать возможных ракетных ударов по транспортной инфраструктуре, гидротехническим и очистным сооружениям В общем, по всему, что "может принести горе людям и экологическую катастрофу". В то же время последняя массированная ракетная атака, которую россияне совершили 9 марта, свидетельствует, что по энергетическим объектам россияне продолжают бить, подчеркнул Игнат.

Он также сделал верное замечание. По словам спикера Воздушных сил, правительственные здания не ограничиваются только столицей. Юрий Игнат напомнил о ракетном ударе по Харьковской и Николаевской ОГА.

Поэтому ожидать от них можно чего угодно. Надо просто быть готовым и уничтожать все, что летит на нас. А людям – придерживаться рекомендаций по безопасности,

– подчеркнул Игнат.

Украина не может сбивать все ракеты

Юрий Игнат также напомнил, что у Украины на оснащении нет систем ПВО, которые могли бы сбивать все ракеты, выпускаемые россиянами.

Например, мы не можем сбивать баллистические ракеты. Те же "Искандер-М", которые в начале войны активно использовались для атак. То же касается "Точки-У". Ею оккупанты нанесли удар по вокзалу в Краматорске.

Кроме того, мы не можем перехватывать ракеты РСЗО. Например, тех же "Смерчей". Гиперзвуковая аэробалистическая ракета Х-47м2 "Кинжал" также остается недоступной целью для существующих в Украине систем ПВО.

То же касается ракеты Х-22. По классификации – это классическая крылатая ракета. Но развивает она скорость в 4 – 5 тысяч километров в час. Она по принципу попадания в цель больше напоминает баллистику. И именно ее использовали, чтобы атаковать многоэтажку в Днепре и ТРЦ в Кременчуге.