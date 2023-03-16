В інтерв'ю 24 Каналу речник Повітряних сил Юрій Ігнат припустив, якими можуть бути наступні цілі ворога. Адже ворог може поміняти свою стратегію, як він уже робив раніше, обравши новими мішенями інші об'єкти.

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Які цілі для росіян у пріоритеті

Можуть все, що завгодно обстрілювати. У них є пріоритетні цілі – урядові будівлі, будівлі Збройних Сил і Міністерства оборони. Тобто, як вони там називають їх, "центри прінятія рішеній",

– підкреслив Ігнат.

Він також зауважив, що слід очікувати на можливі ракетні удари по транспортній інфраструктурі, гідротехнічним і очисним спорудам. Загалом, по всьому, що "може принести горе людям і екологічну катастрофу". Водночас остання масована ракетна атака, яку росіяни здійснили 9 березня, свідчить, що по енергетичних об'єктах росіяни продовжують бити, підкреслив Ігнат.

Він також зробив слушне зауваження. За словами речника Повітряних сил, урядові будівлі не обмежуються лише столицею. Юрій Ігнат нагадав про ракетний удар по Харківській і Миколаївській ОДА.

Тому очікувати від них можна будь-чого. Треба просто бути готовим і нищити все, що летить на нас. А людям – дотримуватись рекомендацій з безпеки,

– підкреслив Ігнат.

Україна не може збивати всі ракети

Юрій Ігнат також нагадав, що в України на оснащенні немає систем ППО, які могли б збивати усі ракети, які випускають росіяни.

Наприклад, ми не можемо збивати балістичні ракети. Ті ж "Іскандер-М", які на початку війни активно використовували для атак. Те ж стосується "Точки-У". Нею окупанти завдали удару по вокзалу у Краматорську.

Крім того, ми не можемо перехоплювати ракети РСЗВ. Наприклад, тих же "Смерчів". Гіперзвукова аеробалістична ракета Х-47м2 "Кинджал" також залишається недоступною ціллю для наявних в Україні систем ППО.

Те ж стосується ракети Х-22. За класифікацією – це класична крилата ракета. Але розвиває вона швидкість у 4 – 5 тисяч кілометрів на годину. Вона за принципом влучання у ціль більше нагадує балістику. І саме її використовували, щоб атакувати багатоповерхівку у Дніпрі та ТРЦ у Кременчуці.