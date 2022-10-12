Россия уничтожает украинскую энергетику: почему веерные отключения – единственный выход

Российские оккупанты целенаправленно разрушают украинскую энергетическую систему. Ситуация не так плоха, как могла бы быть. Но без веерных отключений, очевидно, не удастся обойтись.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российские ракеты повредили около 30% энергетической системы Украины. Однако, по мнению Корольчука, этот показатель более математический. В реальности ситуация лучше.

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По его словам, сейчас процесс все-таки контролируемый. Все разрушения подлежат оперативному ремонту, после которого объекты могут производить электроэнергию в кризисном режиме. Но основной ремонт может затянуться.

И Бурштынская, и Ладыжинская ТЭС. Там есть перспектива достаточно быстрого восстановления в оперативном режиме. Но основной ремонт может затянуться до 2-3 месяцев. Однако станции будут способны работать,

– отметил Корольчук.

Он добавил, что показатель в 30% вероятнее всего учитывает установленную мощность объектов. Однако ни Бурштынская, ни Ладыжинская ТЭС давно не работали в полную мощность.

Они и другие пораженные объекты в основном входят в группу маневровых мощностей – покрывают пики потребления электроэнергии. Поэтому, по оценкам Корольчука, поражено около 7% - 10% в зависимости от времени года.

Почему, вероятнее всего, не обойдется без веерных отключений

По мнению Корольчука, веерные отключения – самый эффективный вариант, который позволит нормировать проблемы с энергетической системой Украины после ракетных ударов.

"Оптимальный процесс – принудительное отключение электроэнергии. Хочешь, не хочешь – тебя отключают. Потому что эти рекомендации по самостоятельному ограничению в пиковые часы на самом деле дают минимальный эффект. И в США, и в Австралии были такие ограничения. Ничего удивительного нет", – подчеркнул Корольчук.

Ситуация может ухудшиться, если оккупанты попытаются ударить по украинским АЭС. Скорее всего, они не способны развалить реактор, ведь там мощные системы защиты. Но попасть по подстанциям, линиям передач или объектам, отвечающим за производство электроэнергии на АЭС – могут.

В настоящее время в Украине продолжают работать 9 энергоблоков без Запорожской АЭС. Это база электроэнергии, которая постоянно поступает в сеть. А маневровые мощности (ТЭС, ТЭЦ – 24 канал), грубо говоря, помогают подравнивать до 220 вольт, чтобы было стабильное напряжение.

Если АЭС остановятся, то откуда восполнить дефицит – пока ответа нет. Можно надеяться на Европу, но там тоже электроэнергия сейчас в дефиците. Да и пропускная мощность трансграничных линий электропередач не значительна. В таком случае в Украине действительно вероятны "блэкауты" на части территории.

Мы понимали, что должны быть задействованы определенные механизмы, чтобы не допустить или минимизировать потери ударов по энергосистеме. Объективно это оказалось технически сложно. Возможно, систем ПВО и ПРО не хватает,

– рассказал Корольчук.

Корольчук объяснил, как ракетные удары повлияли на энергосистему Украины: смотрите видео

Добавим, российские оккупанты снова повредили подстанцию, которая была связана с Запорожской АЭС. Сейчас объект снова работает на дизель-генераторах. Повреждения произошли в 8:59 утра.

По данным Энергоатома, оккупанты обстреляли ракетами подстанцию "Днепровская" в Днепропетровской области. Поэтому отключилась линия связи 750кВ ЗАЭС – Днепровская. Энергоатом отправил на ЗАЭС очередную партию дизельного топлива. Однако по состоянию на 10:00 российские оккупанты не пропустили колонну автомобилей компании.