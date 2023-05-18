Об этом 24 Каналу заявил генерал армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. По его словам, россияне в панике перед контрнаступлением ВСУ.

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Полагают, что украинцев можно запугать

Во время обороны Бахмута были взорваны основы российской армии. По его словам, украинские защитники действовали как механизм ликвидации наиболее боеспособных частей российской армии: вагнеровцев, десантников, морской пехоты.

"Путин собирался объявить о взятии Бахмута до 9 мая, но российская армия терпит очередные неудачи. Из-за этого в России паника – Путин собирает срочное заседание Совета безопасности, после чего наносит ракетные удары по городам Украины. Это своеобразная месть, не имеющая перспективы. Рассчитывают, что люди испугаются", – рассказал Маломуж.

Россияне в панике

По его словам, Россия не способна компенсировать свои потери. Резервы, которые они подготовили, не мотивированы и плохо подготовлены. Они не будут готовы к удару ВСУ.

"Мотивации у них нет – они агрессоры, а не защищают свою землю. Поэтому растут панические настроения среди россиян и коллаборантов. Кто-то уже пытается уехать, а кто-то думает, как ему выжить на поле боя под мощными ракетными ударами украинской армии", – отметил генерал.

Что известно о последних ракетных ударах по Украине