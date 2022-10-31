Нам противостоит страна-идиот: как Россия снова это доказала

То, что нам противостоит страна-идиот, в принципе не требует дополнительных доказательств, но сегодняшняя утренняя атака является одним из них.

Одноглазый Кремль

Удары по кораблям в Севастопольской бухте Минобороны России считает террористическим актом. Даю "рупь за сто", что сегодняшние удары по гражданской инфраструктуре таковыми они не сочтут.

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Я не знаю, кто ударил по кораблям и какие там повреждения. Знаю только, что корабли – военные объекты, и это легитимная цель в условиях начатой не нами войны. Россия же – суть террористическое государство, которое хочет воевать с ВСУ, но объявило войну гражданским.



Россия слепо верит, что бить по гражданской инфраструктуре – то же самое, что по военным кораблям / Коллаж 24 канала

Если принять, что сегодняшние атаки по гражданской инфраструктуре – это ответ за атаки кораблей, то вывод может быть только один: недопотопленные корабли Черноморского флота РФ, с которых в том числе и ведется ракетный обстрел Украины, должны быть потоплены окончательно и бесповоротно.

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