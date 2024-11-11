Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. Не секрет, что оккупанты намерены снова бить по критической инфраструктуре Украины.

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Почему Россия поднимала самолеты, но ракет не запустили

Как известно, ночью 11 ноября Россия подняла в воздух свои самолеты Ту-95МС і МиГ-31К, но пусков ракет не было. Так они готовятся к будущему ракетному удару. Вероятнее всего, это было условное учение, чтобы отработать следующею атаку.

Почему они не сделали пусков? Думаю, что хотели проверить, как среагирует наша противовоздушная оборона. Также, чтобы осуществить такую атаку, нужно привлечь различные самолеты, наземные комплексы и тому подобное. Они все это хотели отработать,

– сказал Гетьман.

Последний массированный ракетный удар по Украине состоялся 26 августа 2024 года. Тогда оккупанты запустили более 200 различных воздушных целей. За это время они явно накопили достаточно ракет для такой атаки.

Обратите внимание! Военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков также считает, что Россия накапливает ракеты и готовится к массированной атаке. Вполне вероятно, что Россия может осуществить ее уже ближе к зиме.

Добавим, руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Андрей Коваленко заметил, что Россия готова к массированным обстрелам. А имитация пусков, которая состоялась 11 ноября тоже демонстрирует, что оккупанты уже могут наносить такие удары.