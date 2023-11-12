Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан выразил мнение 24 Каналу, что таким образом враг пытается прощупать украинскую систему ПВО.

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Также российские захватчики предпринимают попытки добраться до военных объектов в Украине.

"Искандеры" являются слишком дорогостоящими ракетами, чтобы использовать их для разведки. Россияне очертили задачи, разведали, доразведали, скорректировали по координатам и отправили ракету, чтобы посмотреть на работу нашей ПВО. А если повезет, то еще поразить военный объект", – отметил военный эксперт.

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Возможно, прикроем и Польшу.

В то же время Германия забирает с территории Польши ЗРК Patriot, находившийся там – на расстоянии примерно 50 километров от границы с Украиной – с января 2023 года.

Польше потребовался Patriot пока они наращивали мощь своей системы противовоздушной обороны и она становилась многоэшелонированной. Для этого полякам дали Patriot, чтобы прикрыться, а затем они развернули систему. И теперь этот ЗРК можно снимать.

К слову, ЗРК Patriot используется не только против аэроцелей, но и против баллистических ракет.

"Не известно, куда Германия забирает этот ЗРК. Вероятно, этот комплекс Patriot будет в Украине. Такой вариант небезоснователен. Оптимально его развернуть на украинской территории – примерно в 100 километрах от границы с Польшей. И Patriot еще будет прикрывать и поляков", – подчеркнул Роман Свитан.

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