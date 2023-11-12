Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан висловив думку 24 Каналу, що у такий спосіб ворог намагається промацати українську систему ППО.
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Також російські загарбники роблять спроби дістати до воєнних об'єктів в Україні.
"Іскандери" є занадто дорогими ракетами, щоб використовувати їх для розвідки. Росіяни окреслили завдання, розвідали, дорозвідали, скоректували за координатами та відправили ракету, щоб подивитись на роботу нашої ППО. А якщо пощастить, то ще й уразити воєнний об'єкт", – зазначив військовий експерт.
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Можливо прикриємо і Польщу
Водночас Німеччина забирає з території Польщі ЗРК Patriot, який був там розташований – на відстані приблизно 50 кілометрів від кордону з Україною – з січня 2023 року.
Польщі був потрібен Patriot поки вони нарощували міць своєї системи протиповітряної оборони і вона ставала багатоешелонованою. Для цього полякам дали Patriot, щоб прикритися, а потім вони розгорнули систему. І тепер цей ЗРК можна знімати.
До речі, ЗРК Patriot використовується не тільки проти аероцілей, але й проти балістичних ракет.
"Не відомо, куди Німеччина забирає цей ЗРК. Ймовірно цей комплекс Patriot буде в Україні. Такий варіант небезпідставний. Оптимально його розгорнути на українській території – на відстані приблизно 100 кілометрів від кордону з Польщею. І Patriot ще й будуть прикривати і поляків", – наголосив Роман Світан.
Росіяни продовжують завдавати удари балістичними ракетами
- По Києву вранці 11 листопада окупанти випустили балістичну ракету. В столиці спочатку був чутний вибух, а потім пролунав сигнал повітряної тривоги. Згодом мер Києва Віталій Кличко розповів про, що потужні вибухи було чутно на лівому березі міста. За його словами, "спрацювали сили ППО по балістиці".
- Пізніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що окупанти запустили на Київ ракету, яка летіла по балістичній траєкторії. Він зазначив, що не важливо, яка саме це була ракета, – "Іскандер-М", чи С-400, адже важливо, що її ліквідували.
- Проти ночі 12 листопада росіяни атакували Миколаївську область – двома керованими ракетами та одною балістичною. Одну з ракет Х-59 сили ППО збили. А друга ракета та балістична, напевно "Іскандер-М", влучили по відкритій території на Миколаївщині. Внаслідок падіння уламків ракет зазнали пошкоджень декілька житлових будинків.