Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан висловив думку 24 Каналу, що у такий спосіб ворог намагається промацати українську систему ППО.

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Також російські загарбники роблять спроби дістати до воєнних об'єктів в Україні.

"Іскандери" є занадто дорогими ракетами, щоб використовувати їх для розвідки. Росіяни окреслили завдання, розвідали, дорозвідали, скоректували за координатами та відправили ракету, щоб подивитись на роботу нашої ППО. А якщо пощастить, то ще й уразити воєнний об'єкт", – зазначив військовий експерт.

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Можливо прикриємо і Польщу

Водночас Німеччина забирає з території Польщі ЗРК Patriot, який був там розташований – на відстані приблизно 50 кілометрів від кордону з Україною – з січня 2023 року.

Польщі був потрібен Patriot поки вони нарощували міць своєї системи протиповітряної оборони і вона ставала багатоешелонованою. Для цього полякам дали Patriot, щоб прикритися, а потім вони розгорнули систему. І тепер цей ЗРК можна знімати.

До речі, ЗРК Patriot використовується не тільки проти аероцілей, але й проти балістичних ракет.

"Не відомо, куди Німеччина забирає цей ЗРК. Ймовірно цей комплекс Patriot буде в Україні. Такий варіант небезпідставний. Оптимально його розгорнути на українській території – на відстані приблизно 100 кілометрів від кордону з Польщею. І Patriot ще й будуть прикривати і поляків", – наголосив Роман Світан.

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