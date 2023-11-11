На це питання в ефірі телемарафону відповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він наголосив, що летіла на столицю одна ракета і її наші захисники неба збили.

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Чому тривога була після вибухів

Він зазначив, що ворог випустив одну ракету, яка летіла по балістичній траєкторії. За його словами, не настільки важливо, чи це був "Іскандер-М", чи С-400. Важливо, що її збили.

І це підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він, власне, також подякував оборонцям неба за збиття "Шахедів" ввечері та вночі. А також за те, що бойові розрахунки ЗРК Patriot спрацювали миттєво.

У цьому випадку навіть не про лічені хвилини, а, можливо, про десятки секунд іде мова для того, щоб зреагувати. Тому що багато питаються про повітряні тривоги, чому невчасно, чи пізніше була запущена. Тому що мова йде про дуже короткий проміжок часу,

– наголосив Юрій Ігнат.

Він зазначив, що у випадку, якби розвідка або партнери надали інформацію про підготовку до такого підступного нападу на столицю, то повітряну тривогу увімкнули б заздалегідь. Оскільки відповідної інформації не було, то доводиться реагувати на загрози миттєво. Власне, це і зробили наші захисники неба зранку 11 листопада.

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