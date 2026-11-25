Россия меняет тактику воздушных атак по Украине. Если раньше главной целью было погрузить города в полное отключение электроэнергии и сломить моральный дух украинцев, то теперь враг пытается уничтожить оборонное производство, нарушить логистику и ослабить украинскую ПВО. Это может быть частью подготовки к более масштабному наступлению весной и летом.

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Почему россияне охотятся за украинскими комплексами Patriot, как они хотят открыть небо для своей авиации и к чему готовиться на фронте в ближайшие месяцы, в интервью 24 Каналу объяснил политолог Владимир Фесенко.

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Новый этап воздушной войны: от террора к тактической подготовке

Анализ последних массированных атак свидетельствует о фундаментальном изменении подходов российского командования к использованию ракетного вооружения и ударных дронов. Если прошлой зимой главной целью врага были отключения электроэнергии и психологическое давление на гражданское население путем уничтожения энергетической инфраструктуры, то сейчас акцент сместился на объекты военно-промышленного комплекса и логистические узлы.

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Это изменение не случайно. Российское командование осознало неэффективность прежней стратегии: украинская энергосистема выстояла, а общество не пошло на уступки. Зато нынешние удары носят четко военный характер. Враг пытается решить две ключевые задачи перед началом активных боевых действий в весенне-летний период:

Срыв внутреннего производства: уничтожение цехов, где потенциально могут собираться украинские дроны или ремонтироваться бронемашины.

Истощение запасов зенитных ракет: принуждение украинской ПВО тратить дорогие и дефицитные западные ракеты-перехватчики на массовые цели.

Напомним, что в ГУР сообщили о подготовке Россией ударов по украинским производственным предприятиям и складам. Среди потенциальных целей – элеваторы, маслоэкстракционные заводы, молокозаводы и большие птицефабрики.

Полное интервью с Фесенко: смотреть видео

Охота на противовоздушную оборону

Наиболее угрожающей тенденцией является целенаправленная охота на украинские системы противовоздушной обороны, особенно те, что расположены ближе к линии боевого столкновения. Использование баллистических ракет, таких как "Искандер-М" и аэробаллистических "Кинжалов", направлено именно на прорыв "зонтика" ПВО.

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Логика этих действий заключается в подготовке поля боя для российской тактической авиации. В настоящее время российские самолеты вынуждены сбрасывать управляемые авиабомбы (УАБ) с расстояния 50–70 километров от линии фронта, опасаясь украинских зенитно-ракетных комплексов. Если врагу удастся оттеснить или уничтожить передовые расчеты ПВО, российская авиация получит возможность действовать непосредственно над полем боя.

Это кардинально изменит баланс сил на земле. Массовое применение УАБ непосредственно по украинским оборонительным позициям способно разрушить любые фортификационные сооружения, что откроет путь для продвижения российской пехоты и бронетехники.

Последствия для весенне-летней кампании

Изменение российской тактики прямо указывает на подготовку к масштабным наступательным действиям. Враг пытается создать условия, при которых украинская армия будет испытывать острый дефицит как артиллерийских снарядов (из-за задержек с западной помощью), так и средств защиты от воздушных атак.

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К слову! Только за октябрь Россия запустила по Украине более 4 тысяч реактивных беспилотников и 153 баллистические ракеты. Для сравнения: в начале 2026 года количество реактивных дронов не достигало даже 300 в месяц. В то же время, по словам министра обороны Евгения Хмары, Россия производит одну баллистическую ракету каждые пять часов.

В этом контексте вырисовывается четкий сценарий действий оккупантов на ближайшие месяцы:

1. Продолжение комбинированных атак ("Шахед" + крылатые ракеты + баллистика) для максимального рассеивания внимания и ресурсов украинской ПВО.

2. Попытки точечного уничтожения радаров и пусковых установок комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T.

3. После достижения частичного превосходства в воздухе на отдельных участках фронта – резкое увеличение интенсивности применения тактической авиации.

4. Наземный штурм ослабленных позиций.

Что меняет ситуацию: фактор западной помощи

Противодействовать этому сценарию возможно лишь при условии адекватного и своевременного реагирования со стороны западных партнеров Украины. Текущая ситуация требует пересмотра приоритетов в поставках вооружения.

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Ключевым фактором становится не просто передача дополнительных батарей ПВО, а обеспечение бесперебойных поставок ракет для них. Кроме того, критическое значение приобретает вопрос о передаче Украине истребителей F-16. Появление этих самолетов способно нивелировать российскую стратегию, поскольку они смогут отгонять российские бомбардировщики еще до того, как те выйдут на рубеж запуска управляемых авиабомб.

Так, ближайшие месяцы станут периодом жесткой борьбы за логистику и ресурсы. Успех украинской обороны будет зависеть от способности сохранить архитектуру противовоздушной обороны и своевременно получить средства для асимметричного ответа на новые угрозы с воздуха.