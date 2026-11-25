Росія змінює тактику повітряних атак по Україні. Якщо раніше головною ціллю було занурити міста в блекаут і зламати моральний дух українців, то тепер ворог намагається знищити оборонне виробництво, порушити логістику та послабити українську ППО. Це може бути частиною підготовки до масштабнішого наступу навесні та влітку.

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Чому росіяни полюють на українські комплекси Patriot, як хочуть відкрити небо для своєї авіації та до чого готуватися на фронті найближчими місяцями, в інтерв'ю 24 Каналу пояснив політолог Володимир Фесенко.

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Аналіз останніх масованих атак свідчить про фундаментальну зміну підходів російського командування до використання ракетного озброєння та ударних дронів. Якщо минулої зими головною метою ворога був блекаут та психологічний тиск на цивільне населення через знищення енергетичної інфраструктури, то зараз фокус змістився на об'єкти військово-промислового комплексу та логістичні вузли.

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Ця зміна не є випадковою. Російське командування усвідомило неефективність попередньої стратегії: українська енергосистема вистояла, а суспільство не пішло на поступки. Натомість поточні удари мають чітке військове спрямування. Ворог намагається вирішити два ключові завдання перед початком активних бойових дій у весняно-літній період:

Зрив внутрішнього виробництва: знищення цехів, де потенційно можуть збиратися українські дрони або ремонтуватися бронемашини.

Виснаження запасів зенітних ракет: примус української ППО витрачати дорогі та дефіцитні західні ракети-перехоплювачі на масові цілі.

Нагадаємо, що в ГУР повідомили про підготовку Росією ударів по українських виробничих підприємствах і складах. Серед потенційних цілей – елеватори, олійноекстракційні заводи, молокозаводи та великі птахофабрики.

Повна розмова з Фесенком: дивитись відео

Полювання на протиповітряну оборону

Найбільш загрозливою тенденцією є цілеспрямоване полювання на українські системи протиповітряної оборони, особливо ті, що розташовані ближче до лінії бойового зіткнення. Використання балістичних ракет, таких як "Іскандер-М" та аеробалістичних "Кинджалів", спрямоване саме на пробиття парасольки ППО.

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Логіка цих дій полягає у підготовці поля бою для російської тактичної авіації. Наразі російські літаки змушені скидати керовані авіабомби (КАБи) з відстані 50 – 70 кілометрів від лінії фронту, побоюючись українських зенітно-ракетних комплексів. Якщо ворогу вдасться відсунути або знищити передові розрахунки ППО, російська авіація отримає можливість діяти безпосередньо над полем бою.

Це критично змінить баланс сил на землі. Масоване застосування КАБів безпосередньо по українських оборонних позиціях здатне зруйнувати будь-які фортифікаційні споруди, що відкриє шлях для просування російської піхоти та бронетехніки.

Наслідки для весняно-літньої кампанії

Зміна російської тактики прямо вказує на підготовку до масштабних наступальних дій. Ворог намагається створити умови, за яких українська армія відчуватиме гострий дефіцит як артилерійських снарядів (через затримки західної допомоги), так і засобів захисту від повітряних атак.

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До слова! Лише за жовтень Росія запустила по Україні понад 4 тисячі реактивних безпілотників і 153 балістичні ракети. Для порівняння, на початку 2026 року кількість реактивних дронів не сягала навіть 300 на місяць. Водночас, за словами міністра оборони Євгенія Хмари, Росія виробляє одну балістичну ракету кожні п'ять годин.

У цьому контексті вимальовується чіткий сценарій дій окупантів на найближчі місяці:

1. Продовження комбінованих атак (шахеди + крилаті ракети + балістика) для максимального розпорошення уваги та ресурсів української ППО.

2. Спроби точкового знищення радарів та пускових установок комплексів Patriot, NASAMS та IRIS-T.

3. Після досягнення часткової переваги в повітрі на окремих ділянках фронту – різке збільшення інтенсивності застосування тактичної авіації.

4. Наземний штурм ослаблених позицій.

Що змінює ситуацію: фактор західної допомоги

Протидіяти цьому сценарію можливо лише за умови адекватного та своєчасного реагування з боку західних партнерів України. Поточна ситуація вимагає перегляду пріоритетів у постачанні озброєння.

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Ключовим фактором стає не просто передача додаткових батарей ППО, а забезпечення безперебійного постачання ракет до них. Крім того, критичної ваги набуває питання передачі Україні винищувачів F-16. Поява цих літаків здатна нівелювати російську стратегію, оскільки вони зможуть відганяти російські бомбардувальники ще до того, як ті вийдуть на рубіж пуску керованих авіабомб.

Так, найближчі місяці стануть періодом жорсткого змагання логістик та ресурсів. Успіх української оборони залежатиме від здатності зберегти архітектуру протиповітряної оборони та вчасно отримати інструменти для асиметричної відповіді на нові загрози з повітря.