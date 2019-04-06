Ракетные корабли России провели стрельбы в Черном море

Отряд кораблей Черноморского флота ВМФ России провел ракетные стрельбы в акватории Черного моря. Позже корабли вернулись в пункт базирования в оккупированный Севастополь.

В стрельбах принимали участие два ракетных катера, пишет "Радио Свобода".

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Ракетные катера "Ивановец" и "Р-60" непосредственно выполняли ракетные стрельбы. В пункты постоянной дислокации также вернулись 14 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота. Они принимали участие в блокировании морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

К слову, в пресс-службе Черноморского флота официально не сообщают об обучении.

Накануне ракетный катер ВМС ВСУ "Прилуки" совместно с фрегатом Королевских ВМС Канады "Торонто" провели учения в Черном море. Суда выполнили задачи по тактическому маневрированию, провели совместные практические артиллерийские стрельбы и провели учения с украинской военной авиацией.

Что известно о вхождении кораблей НАТО в Черное море?

Два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Черное море еще в конце марта. В России же на это сразу отреагировали, начав за ними слежку.



Впоследствии в НАТО заверили, что заход кораблей в Одессу был запланирован давно, и он никак не связан с выборами президента, прошедших 31 марта. Также в Североатлантическом альянсе анонсировали совместные учения с военными украинских ВМС. Кроме того, капитаны судов во время пребывания в Одессе должны провести встречу с военными Вооруженных сил Украины и работу с моряками ВМС. 1 апреля в Одессу прибыли военные корабли НАТО – в частности, канадское судно "Торонто" и испанский фрегат "Санта-Мария".