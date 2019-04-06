14:48
6 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Разработан новый российский самолет. Путин рекламирует одежду
      Вєсті Кремля
      21:39, 5 апреля
      Вести.UA: Ультиматум Зеленского по поводу дебатов. Ляшко хайпанул на теме анализов
      Вєсті.UA
      19:59, 5 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Ракетные корабли России провели стрельбы в Черном море

      45 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      Отряд кораблей Черноморского флота ВМФ России провел ракетные стрельбы в акватории Черного моря. Позже корабли вернулись в пункт базирования в оккупированный Севастополь.

      В стрельбах принимали участие два ракетных катера, пишет "Радио Свобода".

      Читайте также: События в Азове показали уход России от привычки гибридных действий, – НАТО

      Ракетные катера "Ивановец" и "Р-60" непосредственно выполняли ракетные стрельбы. В пункты постоянной дислокации также вернулись 14 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота. Они принимали участие в блокировании морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства.

      После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

      К слову, в пресс-службе Черноморского флота официально не сообщают об обучении.

      Накануне ракетный катер ВМС ВСУ "Прилуки" совместно с фрегатом Королевских ВМС Канады "Торонто" провели учения в Черном море. Суда выполнили задачи по тактическому маневрированию, провели совместные практические артиллерийские стрельбы и провели учения с украинской военной авиацией.

      Что известно о вхождении кораблей НАТО в Черное море?
      Два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Черное море еще в конце марта. В России же на это сразу отреагировали, начав за ними слежку.

      Впоследствии в НАТО заверили, что заход кораблей в Одессу был запланирован давно, и он никак не связан с выборами президента, прошедших 31 марта. Также в Североатлантическом альянсе анонсировали совместные учения с военными украинских ВМС. Кроме того, капитаны судов во время пребывания в Одессе должны провести встречу с военными Вооруженных сил Украины и работу с моряками ВМС. 1 апреля в Одессу прибыли военные корабли НАТО – в частности, канадское судно "Торонто" и испанский фрегат "Санта-Мария".

      blog_ava
      Главные новости 5 апреля: анализы кандидатов и обстрел "Марьинки"
      сегодня
      2069
      Теги: Новости политики Водный транспорт НАТО Чорное море Новости Крыма Новости России Украина – Россия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Кубке Украины в 15-й раз: анонс на матч 1/4 финала
      сегодня , 13:55 "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Кубке Украины в 15-й раз: анонс на матч 1/4 финала
      39
      Що треба зробити Порошенку, щоб виграв не тільки він, а й вся країна
      сегодня , 13:00 Що треба зробити Порошенку, щоб виграв не тільки він, а й вся країна
      Віталій Шабунін 253
      В "ЛНР" увольняют за фото в вышиванке
      сегодня , 12:00 В "ЛНР" увольняют за фото в вышиванке
      Ольга Черненко 533
      Виборчі перегони: ще два тижні фарсу – і лідер може змінитися
      сегодня , 08:40 Виборчі перегони: ще два тижні фарсу – і лідер може змінитися
      Артем Овдієнко 2338
      "Не подходи, пока не скажеш за кого голосовал": почему споры лучше молчания
      сегодня , 07:40 "Не подходи, пока не скажеш за кого голосовал": почему споры лучше молчания
      Павло Казарін 382
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября 2018 , 22:44 1
      Владимир Кличко предлагает Порошенко и Зеленскому сдать анализы в WADA, он уже отправил запрос
       5 апреля , 12:59
      Главные новости 13 января: пожар на химзаводе в Калуше, задержание похитителей мужчины в Киеве
      13 января , 22:19
      Политики не решают экологические проблемы, но получают поддержку избирателей через них, – Борейк
       22 февраля , 14:18
      Валентин Наливайченко: Иван Франко заслуживает полноценный музей и достойный памятник в Киеве
       7 марта , 17:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук