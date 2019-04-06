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      Ракетні кораблі Росії провели стрільби в Чорному морі

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      Загін кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії провів ракетні стрільби в акваторії Чорного моря. Пізніше кораблі повернулися в пункт базування до окупованого Севастополя.

      У стрільбах брали участь два ракетні катери, пише "Радіо Свобода".

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      Ракетні катери "Ивановец" і "Р-60" безпосередньо виконували ракетні стрільби. У пункти постійної дислокації також повернулися 14 надводних кораблів і суден забезпечення Чорноморського флоту. Вони брали участь у закритті морського полігону для забезпечення безпеки цивільного судноплавства.

      Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

      До слова, у прес-службі Чорноморського флоту офіційно не повідомляють про навчання.

      Напередодні ракетний катер Військово-морських сил ЗСУ "Прилуки" спільно із фрегатом Королівських ВМС Канади "Торонто" провели навчання в Чорному морі. Судна виконали завдання з тактичного маневрування, провели сумісні практичні артилерійські стрільби та потренувалися з українською військовою авіацією.

      Що відомо про входження кораблів НАТО у Чорне море?Два кораблі зі складу 2-ї постійної військово-морської групи НАТО увійшли до Чорного моря ще наприкінці березня. У Росії ж на це одразу відреагували, розпочавши за ними стеження.

      Згодом у НАТО запевнили, що захід кораблів до Одеси було заплановано давно, і він ніяк не є пов’язаним з виборами президента, що пройшли 31 березня. Також у Північно-Атлантичному альянсі анонсували спільні навчання з військовими українських ВМС. Крім того, капітани суден під час перебування в Одесі мають провести зустріч з військовими Збройних сил України та роботу з моряками ВМС. 1 квітня до Одеси прибули військові кораблі НАТО – зокрема, канадське судно "Торонто" та іспанський фрегат "Санта-Марія".

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      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини Росії Новини Криму Чорне море НАТО Водний транспорт
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