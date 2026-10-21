Россия накопила до 700 баллистических ракет и более 6 тысяч ударных дронов, – ГУР

По состоянию на октябрь 2026 года Россия располагает до 700 баллистических ракет, несколькими тысячами крылатых ракет различных типов и более чем 6 тысячами ударных беспилотников для атак по Украине. В то же время противник продолжает наращивать производство оружия, делая ставку на истощение украинской ПВО.

Об этом свидетельствуют оценки Главного управления разведки Минобороны Украины, предоставленные изданию NV.

Сколько ракет накопила Россия?

Российский арсенал насчитывает до 700 баллистических ракет, несколько тысяч крылатых ракет и более 6 тысяч ударных беспилотников. В частности, запасы баллистических ракет комплекса "Искандер-М" оцениваются примерно в 115 единиц, а ежемесячное производство может достигать 65 ракет.

Кроме того, Россия разрабатывает модернизированный ракетный комплекс, прогнозируемая дальность поражения которого составит от 550 до 700 километров. Для сравнения: нынешняя заявленная дальность "Искандера-М" составляет до 500 километров. Одним из главных средств массированных воздушных ударов остаются крылатые ракеты Х-101. Российский план их производства превышает 80 единиц в месяц.

Запасы морских крылатых ракет "Калибр" составляют более 450 единиц, а ежемесячный выпуск – примерно 29 ракет. Из-за эффективности украинской противовоздушной обороны Россия вынуждена направлять большинство новых образцов в стратегический резерв и использовать их для оснащения флотов.

Также у России имеется до 400 ракет РМ-48У, адаптированных для нанесения ударов по наземным целям с комплексов С-300ПМ и С-400. Их производство, по оценкам разведки, составляет около 40 единиц в месяц.

Запасы модернизированных противокорабельных ракет "Оникс" с увеличенной дальностью и более мощной боевой частью превышают 600 единиц. За первые семь месяцев 2026 года Россия изготовила более 55 таких ракет.

Арсенал гиперзвуковых ракет "Циркон" насчитывает более 120 единиц, а с начала года россияне изготовили чуть более 30. В то же время производство аэробаллистических ракет "Кинжал" временно приостановили из-за неудовлетворительных показателей точности, а производственные мощности переориентировали на изготовление баллистических ракет.

Россия наращивает производство ударных дронов

Особую ставку Россия делает на дальнобойные беспилотники. По данным ГУР, в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане существенно расширили производственные мощности для изготовления дронов-камикадзе.

Государственный заказ России на беспилотники типа "Герань" и дроны-имитаторы в этом году превысил 100 тысяч единиц. Общий ежемесячный выпуск БПЛА, по оценкам украинской разведки, достиг 10 тысяч, а оперативный резерв составляет около 6,2 тысячи "Гераней" различных модификаций, в том числе реактивных.

С лета россияне сосредоточились на производстве реактивных дронов "Герань-4" и "Герань-5", выпуская до 4 тысяч аппаратов в месяц. Кроме того, Россия производит до 2 тысяч "Гераней-2" ежемесячно и сотни дешевых дронов-имитаторов "Гербера".

Такая стратегия свидетельствует о системной ставке России на изнурение украинской противовоздушной обороны и выявление позиций украинских зенитно-ракетных комплексов.

Напомним, Беларусь начала производство реактивных БПЛА. Сейчас она поставляет дроны "Миротворец" за рубеж, в частности их обнаружили на вооружении Ливийской национальной арабской армии.

Первоначальная версия беспилотника развивает скорость до 400 километров в час, имеет радиус полета до 110 километров и может находиться в воздухе до 30 минут, тогда как ударную версию модифицировали для увеличения дальности.

Белорусские реактивные БПЛА также замечали в Конго в 2025 году, однако обнародованные данные сами по себе не подтверждают, что эти дроны будут применяться против Украины.