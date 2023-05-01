К счастью, жертв и разрушений нет. Украинские защитники сработали отлично.

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На Западе Украины уничтожили пять ракет

1 мая около 5 часов утра в зоне ответственности силами и средствами Воздушного командования "Запад" было уничтожено пять крылатых ракет российских оккупантов.

Предварительно, жертв и разрушений на Западе страны не зафиксировали.

Слава силам ПВО!

– отметили в командовании.

Важно! В общей сложности российские военные выпустили 18 крылатых ракет. Речь идет о снарядах Х-101/Х-555. Наши силы ПВО сбили 15 ракет.

Ракетный обстрел Украины 1 мая: все, что известно