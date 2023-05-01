На щастя, жертв та руйнувань немає. Українські захисники спрацювали на відмінно.

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На Заході України знищили п’ять ракет

1 травня близько 5 години ранку в зоні відповідальності силами та засобами Повітряного командування "Захід" було знищено п'ять крилатих ракет російських окупантів.

Попередньо, жертв та руйнувань на Заході країни не зафіксовано.

Слава силам ППО!

– наголосили у командуванні.

Важливо! Загалом російські військові випустили 18 крилатих ракет. Мовиться про снаряди Х-101/Х-555. Наші сили ППО збили 15 ракет.

Ракетний обстріл України 1 травня: все, що відомо