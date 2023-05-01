Окупанти зосереджують свої зусилля на різних районах України й намагаються використовувати потенціал з повітря. Про це 24 Каналу сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

До теми Летюча смерть: що відомо про крилаті ракети Х-101 і як їм протистояти

Якою є нова мета ворога

За словами Гуменюк, з морськими ракетами ситуація досить скрутна. Є деякі запаси Х-555 та Х-101, які ворог застосовує зі стратегічної авіації.

Росіяни намагаються вишукувати логістичні маршрути й логістичні центри. Але енергетику вони не залишили. У пропагандистських пабліках знову підійнявся плач про те, що під час атаки в Україні не вимикалося світло,

– зауважила речниця ОК "Південь".

Цілком очевидно, що росіяни накопичували ракетний потенціал під розрекламований контрнаступ. Вони намагаються продемонструвати свою силу та потужність на тлі того, що не мають успіхів на полі бою. Ця тактика у них незмінна, її використовували від початку повномасштабного вторгнення.

"Різниця лише в кількості застосованих ракет. Те, що вони використовують не 40 – 90, як при попередніх атаках, а вже 10 – 20 ракет, свідчить про те, що потенціал вже не такий потужний, але він ще є", – стверджує Гуменюк.

Під час останніх обстрілів за уламками було встановлено, що це досить свіжовиготовлені ракети, тож виробництво в Росії триває. Воно уповільнене, але не зупинене.

Гуменюк про ракетну атаку по Україні 1 травня: дивіться відео

Чому не варто поширювати інформацію "про 100 ракет ворога"

Протягом масованої атаки у мережі ширилося чимало різних повідомлень. Гуменюк вчергове наголосила, що потрібно орієнтуватися лише на достовірні джерела. Про це речниця ОК "Південь" сказала в ефірі телемарафону.

Не потрібно нагнітати й спонукати людей до певної паніки. Не варто повідомляти про "понад 100 ракет", не варто повідомляти про появу зайвих ракетоносіїв, якщо цього не повідомляли офіційні джерела, створюючи додаткове напруження,

– підкреслила Гуменюк.

Це спостерігалося саме під час цієї атаки, коли росіяни намагалися нагнітати інформаційний простір і наповнювати його. Ми бачимо їхнє скиглення, що не все так сталося, як вони планували. В ОК "Південь" вдячні усім, хто не повідомляв про роботу протиповітряної оборони.

"На цій ділянці інформаційна гігієна вийшла на майже професійний рівень, ми за це щиро вдячні. Але нагнітання ситуації також не потрібно. Ми завжди кажемо, що не треба сіяти паніку, потрібно бути готовими, діяти оперативно й зосереджено", – підсумувала Наталія Гуменюк.

Масована ракетна атака 1 травня: що відомо