Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, на этот раз атака по Украине была из разных направлений.
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Оккупанты запустили ряд "Шахедов" с побережья Азовского моря, а также из Курской области. Параллельно россияне использовали две ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.
Это делают для того, чтобы максимально напрячь и истощить силы ПВО. Также они использовали различные усложненные маршруты для дронов-камикадзе,
– заметила Гуменюк.
Куда хотели попасть оккупанты
Как подчеркнула Гуменюк, все ракеты и дроны камикадзе удалось уничтожить. Сейчас один из фрегатов, откуда запускали ракеты, еще находится на боевом дежурстве и маневрирует в районе пусковых рубежей.
Сама атака была достаточно классической. Российские захватчики пытались попасть в так называемые "центры принятия решений" и в логистические объекты.
Они атаковали столицу. Это – как центр принятия решений. Также они атаковали те районы и области, которые близки к прифронтовым. По мнению врага, там должна быть накоплена вся западная техника, которую мы еще не использовали,
– заметила Гуменюк.
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Враг атаковал остров Змеиный
В течение 12 июля российские захватчики активно разведывали ситуацию в Черном море. А сегодня на рассвете сбросили фугасную авиабомбу на остров Змеиный. Скорее всего, это связано с "зерновым соглашением".
Это, скорее всего, "знаки внимания", связанные с "зерновым соглашением". 17 июля все, что по нему было заключено, должно быть либо автоматически пролонгировано, либо опять начнутся капризы россиян,
– рассказала Гуменюк.
На протяжении всего функционирования зерновой инициативы оккупанты регулярно пытались попасть в портовую инфраструктуру. К примеру, только недавно они запустили 22 дрона-камикадзе по Одесчине. Тогда удалось сбить 20 БПЛА, еще 2 – попали в припортовую инфраструктуру.
Обстрел Украины 13 июля: коротко
- В ночь на 13 июля российские оккупанты снова нанесли комбинированный удар по Украине. Они использовали как дроны-камикадзе "Шахед", так и крылатые ракеты "Калибр". Также был зафиксирован пуск одной баллистической ракеты.
- ПВО успешно отработала. Удалось уничтожить все 20 иранских "Шахедов" и 2 крылатые ракеты "Калибр" из двух.
- В Киеве известно о двух пострадавших в Дарницком районе. 19-летняя девушка и 23-летний мужчина получили осколочные ранения. Также в Шевченковском районе спасли человека во время последствий ликвидации атаки.