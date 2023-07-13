Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, цього разу атака по Україні була з різних напрямків.

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Окупанти запустили низку "Шахедів" з узбережжя Азовського моря, а також – з Курської області. Паралельно росіяни використали дві ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Це роблять для того, щоб максимально напружити та виснажити сили ППО. Також вони використовували різні ускладнені маршрути для дронів-камікадзе,

– зауважила Гуменюк.

Куди хотіли влучити окупанти

Як наголосила Гуменюк, усі ракети та дрони камікадзе вдалося знищити. Зараз один з фрегатів, звідки запускали ракети, ще перебуває на бойовому чергуванні та маневрує в районі пускових рубежів.

Сама атака була досить класичною. Російські загарбники намагалися влучити у так звані "центри прийняття рішень" та в логістичні об'єкти.

Вони атакували столицю. Це – як "центр прийняття рішень". Також вони атакували ті райони та області, які близькі до прифронтових. На думку ворога, там має бути накопичена уся західна техніка, яку ми ще не використовували,

– зауважила Гуменюк.

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Ворог атакував острів Зміїний

Упродовж 12 липня російські загарбники активно розвідували ситуацію в Чорному морі. А сьогодні на світанку скинули фугасну авіабомбу на острів Зміїний. Найімовірніше, це пов'язано із "зерновою угодою".

Це, скоріш за все, "знаки уваги", які пов'язані із "зерновою угодою". 17 липня все, що по ній було укладено, має бути або автоматично пролонговано, або знову почнуться примхи росіян,

– розповіла Гуменюк.

Упродовж усього функціонування зернової ініціативи окупанти регулярно намагалися влучити в портову інфраструктуру. До прикладу, лише нещодавно вони запускали 22 дрони-камікадзе по Одещині. Тоді вдалося збити 20 БпЛА, ще 2 – влучили в припортову інфраструктуру.

Обстріл України 13 липня: коротко