Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, заметив, что это были очередные террористические удары по Украине. Россия снова хочет запугать мирное население.

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Эмоциональная реакция Путина

Как предположил Криволап, такие массированные удары – это, вероятнее всего, эмоциональная и истерическая реакция Путина на события, которые происходят на фронте. Ему не удается достичь значительных успехов, поэтому Кремль снова возвращается к таким циничным ударам.

У меня такое впечатление, что это все истерика Путина. Он снова стал "царем". К нему начали обращаться разные люди, и он увидел, что все не так хорошо, как он себе рисует. К нему пришли нефтяники, металлурги; доложили, что РДК в России. И на фронте большие потери. Все не так, как ему хочется. Вот тут и есть определенное раздражение,

– сказал Криволап.

Эти атаки были хаотичными. Нет смысла бить по энергетической инфраструктуре, когда уже заканчивается зима. Оккупанты не выбрали никаких военных целей. Наоборот они еще и использовали ракеты С-300/С-400, которые не являются особо точными. Сюда же можно добавить и противокорабельную Х-22, которая отклоняется от цели на несколько сотен метров.

Несмотря на это, такие атаки демонстрируют, что Украине до сих пор нужно большое количество средств ПВО. Если Киев еще прикрыт от баллистических ракет, то другие города имеют с этим проблемы.

Удары по Украине 21 и 22 марта: коротко