Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що це були чергові терористичні удари по Україні. Росія знову хоче залякати мирне населення.

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Емоційна реакція Путіна

Як припустив Криволап, такі масовані удари – це, найімовірніше, емоційна та істерична реакція Путіна на події, які відбуваються на фронті. Йому не вдається досягти значних успіхів, тому Кремль знову повертається до таких цинічних ударів.

В мене таке враження, що це все істерика Путіна. Він знову став "царем". До нього почали звертатися різні люди, і він побачив, що все не так гарно, як він собі малює. До нього прийшли нафтовики, металурги; доповіли, що РДК в Росії. І на фронті великі втрати. Все не так, як йому хочеться. От тут і є певне роздратування,

– сказав Криволап.

Ці атаки були хаотичними. Немає сенсу бити по енергетичній інфраструктурі, коли вже закінчується зима. Окупанти не обрали жодних військових цілей. Навпаки вони ще й використали ракети С-300/С-400, які не є особливо точними. Сюди ж можна додати і протикорабельну Х-22, яка відхиляється від цілі на кілька сотень метрів.

Попри це, такі атаки демонструють, що Україні досі потрібна велика кількість засобів ППО. Якщо Київ ще прикритий від балістичних ракет, то інші міста мають з цим проблеми.

Удари по Україні 21 та 22 березня: коротко