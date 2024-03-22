Президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников быть более решительными при принятии решений о помощи Украине, в частности в военной сфере. Об этом заявил литовский президент во время саммита ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

"Эти теракты чрезвычайно опасны для энергетической инфраструктуры и мы должны сделать больше", – сказал Науседа.

Он отметил, что вчера лидеры призвали активизироваться, учитывая евроинтеграцию Украины. Однако военная помощь должна оставаться в приоритете.

И мы должны поставить не только боеприпасы, но и ракеты большой дальности, системы противовоздушной обороны, чтобы построить эту стену обороны, потому что это первая стена свободы. Второй стеной будет Европейский Союз,

– ответил президент Литвы.