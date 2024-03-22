Президент Литви Ґітанас Науседа закликав союзників бути більш рішучими під час ухвалення рішень щодо допомоги України, зокрема у військовій сфері. Про це заявив литовський президент під час саміту ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

"Ці теракти надзвичайно небезпечні для енергетичної інфраструктури й ми повинні зробити більше", – сказав Науседа.

Він зазначив, що вчора лідери закликали активізуватися з огляду на євроінтеграцію України. Однак військова допомога має залишатися у пріоритеті.

І ми повинні поставити не лише боєприпаси, а й ракети великої дальності, системи протиповітряної оборони, щоб побудувати цю стіну оборони, тому що це перша стіна свободи. Другою стіною буде Європейський Союз,

– відповів президент Литви.