Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, заметив, что оккупанты снова попытались перегрузить украинскую ПВО. И даже использовали один прием, который раньше не совершали.

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Чем особая ракетная атака 23 января

Как отметил Жданов, похоже, что оккупанты высчитали время подлета крылатых ракет к Киеву. И в это время они запустили баллистические ракеты. В какой-то момент, вероятно, к Киеву летело до 20 разных ракет.

По крайней мере, на Киев летело почти одновременно где-то 20 различных воздушных целей. Для нашей системы ПВО это сверхсложная задача. Но, я так понимаю, наше ПВО может обработать одновременно 20 ракет в одном месте. Раньше Россия так не поступала. Раньше часто были первые волны "Шахедов",

– сказал Жданов.

Также, судя по всему, у россиян изменился список целей, которые они хотят поразить. В настоящее время они не бьют по объектам энергетической инфраструктуры. Оккупанты пытаются попасть по военным объектам и жилым домам.

Атаки на гражданскую инфраструктуру направлены на то, чтобы украинцы устали и потребовали переговоров. Хотя это влечет за собой совершенно противоположную реакцию.

Ракетный удар 23 января: коротко