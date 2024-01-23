Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що окупанти знову спробували перевантажити українську ППО. І навіть використали один прийом, який раніше не робили.

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Чим особлива ракетна атака 23 січня

Як наголосив Жданов, схоже на те, що окупанти вирахували час підльоту крилатих ракет до Києва. І в цей час вони запустили балістичні ракети. В якийсь момент, ймовірно, на Київ летіло до 20 різних ракет.

Принаймні на Київ летіло майже одночасно десь 20 різних повітряних цілей. Для нашої системи ППО це – надскладне завдання. Але, я так розумію, наша ППО може обробити одночасно 20 ракет в одному місці. Раніше Росія так не робила. Раніше часто були перші хвилі "Шахедів",

– сказав Жданов.

Також, судячи з усього, в росіян змінився перелік цілей, які вони хочуть уразити. Зараз вони не б'ють по об'єктах енергетичної інфраструктури. Окупанти намагаються влучити по військових об'єктах та житлових будинках.

Атаки на цивільну інфраструктуру спрямовані на те, щоб українці втомилися та почали вимагати переговорів. Хоча це спричиняє зовсім протилежну реакцію.

Ракетний удар 23 січня: коротко