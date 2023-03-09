Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки. По его словам, нет никаких рациональных военных причин, которые могут объяснить, зачем Россия нанесла очередной массированный ракетный удар. Да еще и использовала "Кинжалы".
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План разрушить инфраструктуру провалился
Как напомнил Наки, стратегия уничтожения украинской энергетической инфраструктуры полностью провалилась. Она заключалась в регулярных массированных ударах, которые бы постепенно разрушали систему, чтобы не было возможности перераспределять электроэнергию.
Очевидно, что в России сейчас нет возможности ежедневно или еженедельно наносить такие удары. Между предыдущей и нынешней атакой прошло три недели. Кроме того, на улице уже плюсовая температура, а все последствия постепенно устраняются.
Наки считает, что Россия повторяет эти удары из-за политической составляющей. У них нет успехов, поэтому оккупанты пытаются хоть что-то сделать.
Почему Россия продолжает наносить массированные ракетные удары: смотрите видео
Есть усталость от отсутствия успехов. Большое наступление России, о котором много говорили, оказалось попыткой продвижения в Донецкой области. И не очень успешным. Бахмут, хоть там и очень сложные бои, стоит. Туда даже приехал Сырский… Успехов мало. Это и раздражает оккупантов,
– заметил Наки.
Сегодняшний удар можно сравнить со злобой, в которой нет всякого смысла. Это чистый террор, чтобы утешить самолюбие российских захватчиков.
Массированный ракетный удар 9 марта: коротко
- 9 марта российские захватчики нанесли очередной массированный ракетный удар. В этот раз оккупанты даже использовали 6 гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые украинская ПВО пока не может перехватывать.
- В целом россияне совершили 81 пуск различных ракет. Силы ПВО в общей сложности из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" уничтожили 34 крылатых ракеты. Также удалось сбить 4 дрона-камикадзе.
- По словам военного эксперта Павла Нарожного, ранее россияне якобы только трижды использовали ракеты "Кинжал" в войне против Украины.