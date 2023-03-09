Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки. По его словам, нет никаких рациональных военных причин, которые могут объяснить, зачем Россия нанесла очередной массированный ракетный удар. Да еще и использовала "Кинжалы".

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План разрушить инфраструктуру провалился

Как напомнил Наки, стратегия уничтожения украинской энергетической инфраструктуры полностью провалилась. Она заключалась в регулярных массированных ударах, которые бы постепенно разрушали систему, чтобы не было возможности перераспределять электроэнергию.

Очевидно, что в России сейчас нет возможности ежедневно или еженедельно наносить такие удары. Между предыдущей и нынешней атакой прошло три недели. Кроме того, на улице уже плюсовая температура, а все последствия постепенно устраняются.

Наки считает, что Россия повторяет эти удары из-за политической составляющей. У них нет успехов, поэтому оккупанты пытаются хоть что-то сделать.

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Есть усталость от отсутствия успехов. Большое наступление России, о котором много говорили, оказалось попыткой продвижения в Донецкой области. И не очень успешным. Бахмут, хоть там и очень сложные бои, стоит. Туда даже приехал Сырский… Успехов мало. Это и раздражает оккупантов,

– заметил Наки.

Сегодняшний удар можно сравнить со злобой, в которой нет всякого смысла. Это чистый террор, чтобы утешить самолюбие российских захватчиков.

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