Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Майкл Накі. За його словами, немає жодних раціональних військових причин, які можуть пояснити, навіщо Росія завдала черговий масований ракетний удар. Та ще й використала "Кинджали".
До теми У чому дилема майбутніх масованих ракетних атак
План зруйнувати інфраструктуру провалився
Як нагадав Накі, стратегія знищення української енергетичної інфраструктури повністю провалилася. Вона полягала в регулярних масованих ударах, які поступово руйнували б наявну систему, щоб не було можливості перерозподіляти електроенергію.
Очевидно, що в Росії зараз немає можливості щоденно або щотижнево завдавати таких ударів. Між попередньою та теперішньою атакою минуло вже три тижні. Крім того, на вулиці вже плюсова температура, а усі наслідки поступово ліквідовують.
Накі вважає, що Росія повторює ці удари через політичну складову. У них немає успіхів, тому окупанти намагаються хоч щось зробити.
Чому Росія продовжує завдавати масовані ракетні удари: дивіться відео
Є втома від відсутності успіхів. Великий наступ Росії, про який багато говорили, виявився спробою просування на Донеччині. І не дуже успішною. Бахмут, хоч там і дуже складні бої, стоїть. Туди навіть приїхав Сирський… Успіхів мало. Це й дратує окупантів,
– зауважив Накі.
Сьогоднішній удар можна порівняти зі злобою, в якій немає будь-якого сенсу. Це – чистий терор, щоб потішити самолюбство російських загарбників.
Масований ракетний удар 9 березня: коротко
- 9 березня російські загарбники завдали чергового масованого ракетного удару. Цього разу окупанти навіть використали 6 гіперзвукових ракет "Кинджал", які українська ППО поки не може перехоплювати.
- Загалом росіяни зробили аж 81 пуск різних ракет. Сили ППО загалом із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" знищили 34 крилаті ракети. Також вдалося збити 4 дрони-камікадзе.
- За словами військового експерта Павла Нарожного, раніше росіяни нібито лише тричі використовували ракети "Кинджал" у війні проти України.