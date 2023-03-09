Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Майкл Накі. За його словами, немає жодних раціональних військових причин, які можуть пояснити, навіщо Росія завдала черговий масований ракетний удар. Та ще й використала "Кинджали".

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План зруйнувати інфраструктуру провалився

Як нагадав Накі, стратегія знищення української енергетичної інфраструктури повністю провалилася. Вона полягала в регулярних масованих ударах, які поступово руйнували б наявну систему, щоб не було можливості перерозподіляти електроенергію.

Очевидно, що в Росії зараз немає можливості щоденно або щотижнево завдавати таких ударів. Між попередньою та теперішньою атакою минуло вже три тижні. Крім того, на вулиці вже плюсова температура, а усі наслідки поступово ліквідовують.

Накі вважає, що Росія повторює ці удари через політичну складову. У них немає успіхів, тому окупанти намагаються хоч щось зробити.

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Є втома від відсутності успіхів. Великий наступ Росії, про який багато говорили, виявився спробою просування на Донеччині. І не дуже успішною. Бахмут, хоч там і дуже складні бої, стоїть. Туди навіть приїхав Сирський… Успіхів мало. Це й дратує окупантів,

– зауважив Накі.

Сьогоднішній удар можна порівняти зі злобою, в якій немає будь-якого сенсу. Це – чистий терор, щоб потішити самолюбство російських загарбників.

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