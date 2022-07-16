На атаку Днепра ракетами Х-101 россияне потратили 78 миллионов долларов

15 июля россияне осуществили ракетный обстрел Днепра. Атака города стоила им десятки миллионов долларов.

Вечером 15 июля российские оккупанты осуществили ракетный обстрел Днепра. Его снаряды были направлены в предприятие по производству ракетно-космической техники "Южмаш".

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Сколько россияне потратили на ракетный обстрел Днепра

Как сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, российские оккупанты атаковали Днепр ракетами Х-101. Это современное оружие, которое летит на низкой высоте, благодаря чему является сложной целью для ПВО.

Х-101 – это управляемая ракета, имеющая точность удара до 10 метров. Дальность полета этого снаряда составляет более 5 тысяч километров.

Одна такая смертоносная ракета Х-101 стоит около 13 миллионов долларов. То есть на атаку Днепра оккупанты потратили 78 миллионов долларов,

– сообщил Лукашук.

Обстрел Днепра: что известно

российские оккупанты выпустили по Днепру 6 ракет Х-101. Для этого враг использовал самолеты стратегической авиации Ту-95, которые поднял над Каспийским морем.

Нашим силам ПВО удалось сбить 4 ракеты врага. 2 ракеты попали в "Южмаш".

В результате ракетных обстрелов 3 человека погибли, 15 граждан получили ранения.

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