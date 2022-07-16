На атаку Днепра ракетами Х-101 россияне потратили 78 миллионов долларов
Источник:телеграм Николая Лукашука
15 июля россияне осуществили ракетный обстрел Днепра. Атака города стоила им десятки миллионов долларов.
Вечером 15 июля российские оккупанты осуществили ракетный обстрел Днепра. Его снаряды были направлены в предприятие по производству ракетно-космической техники "Южмаш".
Читайте также Россияне перегруппировываются, чтобы двигаться на Славянск и сосредотачивают основные усилия на Северске
Сколько россияне потратили на ракетный обстрел Днепра
Как сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, российские оккупанты атаковали Днепр ракетами Х-101. Это современное оружие, которое летит на низкой высоте, благодаря чему является сложной целью для ПВО.
Х-101 – это управляемая ракета, имеющая точность удара до 10 метров. Дальность полета этого снаряда составляет более 5 тысяч километров.
Одна такая смертоносная ракета Х-101 стоит около 13 миллионов долларов. То есть на атаку Днепра оккупанты потратили 78 миллионов долларов,
– сообщил Лукашук.
Обстрел Днепра: что известно
- российские оккупанты выпустили по Днепру 6 ракет Х-101. Для этого враг использовал самолеты стратегической авиации Ту-95, которые поднял над Каспийским морем.
- Нашим силам ПВО удалось сбить 4 ракеты врага. 2 ракеты попали в "Южмаш".
- В результате ракетных обстрелов 3 человека погибли, 15 граждан получили ранения.
Смотрите также – последствия удара оккупантов по Одессе: видео