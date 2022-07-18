В Днепре нашли тело погибшего на территории "Южмаша", в который выстрелили оккупанты

Спасатели завершили разбор завалов на "Южмаше". Уже известно точное количество жертв в результате ракетного удара россиян по Днепру.

15 июля российские оккупанты ударили по Днепру ракетами Х-101, всего на одну атаку они потратили 78 миллионов долларов. Часть ракет удалось сбить нашим ПВО, но две из них попали в "Южмаш". Спасательная операция продолжалась до сегодняшнего дня.

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Сколько жизней унесли россияне ракетным ударом по Днепру