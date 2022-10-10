Во время российской ракетной атаки в Киеве пострадал визовый отдел консульства Германии, – СМИ

Россия нанесла мощные ракетные удары по Киеву 10 октября. В результате этого пострадал визовый отдел консульства Германии.

Об этом пишут иностранные СМИ со ссылкой на правительство Украины. О пострадавших в консульстве нет информации.

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В Киеве пострадал визовый отдел консульства Германии

По данным украинского правительства, в результате авиаударов российской авиации в столице было повреждено 11 важных объектов инфраструктуры. Известно, что больше всего пострадал центр города, в частности, визовый отдел консульства Германии,

– пишут СМИ.

Посол Германии Анка Фельдгузен рассказала, что во время обстрела Киева она пряталась в одном убежище с сотнями киевлян.

"С сотнями киевлян в укрытии. Меня поражает покой, царящий здесь, пока Россия обстреливает детские площадки в центре Киева", – отметила Фельдгузен.

Кстати, посольство Германии расположено в районе Оперного театра и красного корпуса Киевского национального университета, куда попали ракеты.

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