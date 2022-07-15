Появились фото разрушенного в Николаеве университета имени Макарова

Утром 15 июля российские военные нанесли ракетный удар по Николаеву. Вражеские снаряды попали в университет имени Макарова. Уже появились фотографии его разрушений.

Фотографиями поделились спасатели, которые сейчас находятся на месте попадания. Они занимаются разбором завалов, а также ликвидацией вспыхнувшего пожара.

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Гора бетонных обломков и искореженный металл

К сожалению, от одного из зданий университета совсем ничего не осталось. Ракетный удар был столь сильным, что железобетонная конструкция не выдержала и посыпалась. На кадрах видно, что на месте продолжают работать спасатели, разбирая завалы.

Последствия ракетных ударов по университетам Николаева / фото пресс-службы ГСЧС

Агонизирующая россия, как загнанная в угол бешеная крыса, готовая кусать все живое,

– подчеркнули спасатели.

Они добавили, что вражеские ракеты попали в два учебных заведения. В результате этого здания подверглись частичному разрушению, а также загорелись два автомобиля. Кроме того, вспыхнул пожар на площади в 100 квадратных метров. Ее пожарным удалось ликвидировать.

На месте попадания работали 7 единиц специальной техники, а также 27 спасателей.

Последствия враждебного попадания в университет имени Макарова: смотрите видео

Заметим, что видео с "прилетом" ракет в университеты опубликовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он подчеркнул, что враг взялся за уничтожение образования в Украине. Более того, чиновник обратился к университетам демократических стран. Их он призвал называть россию террористом, ведь им она и является.

Взрывы произошли до тревоги

Заметим, что Николаев содрогнулся от взрывов утром 15 июля. Сначала местные жители сообщили о мощных звуках, а уже в городе и области сообщили о воздушной тревоге.

Вскоре мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что взрывов было более 10. Причем они были сильными. Виталий Ким также подтвердил "прилеты" по городу.

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