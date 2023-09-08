Россия 8 сентября нанесла очередного террористического удара по мирному украинскому городу Сумы. Бодикамеры патрульных зафиксировали первые минуты после этого.

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На месте загорелся пожар

Камеры не зафиксировали момент удара, однако на видео можно увидеть, что патрульные с первых минут пытались помочь и потушить пожар вместе с жителями соседних домов. Также сотрудники полиции разбирали завалы и осмотрели непосредственное место удара, чтобы найти пострадавших.

Первые минуты после обстрела Сум: смотрите видео

Из-под завалов удалось спасти супругов и их четвероногих.

По его словам, городского головы Сум Александра Лысенко, российская ракета попала в частные дома в районе Казацкого проспекта. Он добавил, что некоторые дома получили повреждения, а еще один – разрушен.

По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади

Удар по Сумам 8 сентября: последние новости