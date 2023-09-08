Россия 8 сентября нанесла очередного террористического удара по мирному украинскому городу Сумы. Бодикамеры патрульных зафиксировали первые минуты после этого.
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На месте загорелся пожар
Камеры не зафиксировали момент удара, однако на видео можно увидеть, что патрульные с первых минут пытались помочь и потушить пожар вместе с жителями соседних домов. Также сотрудники полиции разбирали завалы и осмотрели непосредственное место удара, чтобы найти пострадавших.
Первые минуты после обстрела Сум: смотрите видео
Из-под завалов удалось спасти супругов и их четвероногих.
По его словам, городского головы Сум Александра Лысенко, российская ракета попала в частные дома в районе Казацкого проспекта. Он добавил, что некоторые дома получили повреждения, а еще один – разрушен.
По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади
Удар по Сумам 8 сентября: последние новости
- Под утро 8 сентября в Сумах раздались взрывы. Впоследствии в Сумской ОВА сообщили о том, что работала ПВО. О том, что в Сумах раздаются взрывы, сообщили СМИ около 05:44. В тот момент в области почти 10 минут звучала воздушная тревога. Рассказываем, что известно о ситуации в городе.
- Известно, что в результате ракетного обстрела пострадали два человека. В момент атаки они находились в своем доме. Спасатели обнародовали кадры, на которых можно увидеть спасение людей, пострадавших от ракетного удара по Сумам. Их дом полностью разрушен.
- В МВД Украины подтвердили, что в Сумах около 05:30 утра оккупанты нанесли ракетный удар по городу. В результате попадания три человека ранены, двое из которых удалось спасти из-под завалов. Повреждены по меньшей мере 8 транспортных средств и 20 домовладений, один из жилых домов разрушен до основания. На месте происшествия работали все необходимые службы, ликвидация последствий обстрела.