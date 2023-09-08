Росія 8 вересня завдала чергового терористичного удару по мирному українському місту Суми. Бодікамери патрульних зафіксували перші хвилини після цього.

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На місці зайнялась пожежа

Камери не зафіксували момент удару, проте на відео можна побачити, що патрульні з перших хвилин намагалися допомогти та загасити пожежу разом із мешканцями сусідніх будинків. Також співробітники поліції розбирали завали та оглянули безпосереднє місце удару, щоб відшукати постраждалих.

Перші хвилини після обстрілу Сум: дивіться відео

З-під завалів вдалося врятувати подружжя та їхнього чотирилапого.

За його словами міського голови Сум Олександра Лисенка, російська ракета влучила у приватні будинки у районі Козацького проспекту. Він додав, що деякі будинки зазнали пошкоджень, а ще один – зруйнований.

За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали понад 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі

Удар по Сумах 8 вересня: останні новини