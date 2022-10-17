На Сумщине из-под завалов спасли 2 человека, поиски других продолжаются

Российские военные в понедельник, 17 октября, нанесли ракетный удар по Сумской области. Оккупанты обстреляли гражданский объект, на котором продолжаются поиски пострадавших.

Из-за ракетного удара возник пожар и произошло разрушение на объекте гражданской инфраструктуры в Роменском районе. Из-под завалов удалось спасти двух человек, поиски других продолжаются.

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Пожар удалось локализовать

В ГСЧС сообщили, что пожар удалось локализовать, его ликвидация продолжается.

В Сумской области спасатели ликвидируют последствия ракетного удара: видео

Обстрел Сумщины: что известно

Российские оккупанты рано утром 17 октября обстреляли Сумскую область. Враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры после 5 часов утра.

Глава Роменской районной военной администрации Денис Ващенко сообщил, что в результате обстрела объектов критической инфраструктуры под завалами есть погибшие и раненые. По его словам, под завалами около 4 человек.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий информировал, что враг попал в гражданский объект. По его данным, из-за атаки оккупантов погибли по меньшей мере 3 человека.

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