Почему Россия замедлит обстрелы инфраструктуры Украины: в ISW назвали причины

Российские военные 15 ноября нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. По мнению аналитиков, вскоре следует ожидать замедления таких атак.

По словам экспертов из Института по изучению войны, Россия должна будет сбавить обороты в вопросе атак по критической инфраструктуре. Хотя бы потому, что украинские силы ПВО очень эффективно выполняют свою работу, сбивая ракеты врага.

Читайте также Падение российских ракет в Польше: все, что известно об атаке 15 ноября

Россия истощает свои запасы

По мнению составителей отчета, россияне должны сократить количество атак по объектам критической инфраструктуры. Связано это, прежде всего, с истощением систем высокоточного вооружения.

Но это не значит, что можно расслабляться. В Институте цитируют заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко. По его словам, энергетическая ситуация в Украине достаточно "критическая". Кроме того, не исключены и другие, не столь масштабные атаки со стороны врага.

Силы ПВО проделали титаническую работу

Напомним, что накануне сообщили, что силы ПВО сбили 73 российских крылатых ракет, а также все беспилотники, которыми атаковали 15 ноября. В общей сложности враг выпустил более 90 ракет во время массированного обстрела объектов критической инфраструктуры накануне.

Добавим, что 10 октября удалось сбить 43 крылатых ракеты из 84, а также 13 беспилотников из 24. Это наглядная демонстрация результативности работы сил ПВО. Кроме того, это позволяет понять, насколько эффективнее нам удалось прикрыть небо над Украиной за месяц.

Составители отчета добавляют, что атака по энергетической инфраструктуре вряд ли сломает дух украинцев. Это связано как с титанической работой ПВО, так и с освобождением накануне части Херсонской области.

Что известно о массированной атаке

Начнем с того, что после полудня прозвучала воздушная тревога в ряде областей Украины. Тогда сообщалось о возможной угрозе стратегической авиации.

Ближе к 15:00 сирены уже извещали об опасности по всей территории Украины. А уже в 15:06 поступила информация о первых взрывах в Киеве.

К сожалению, в результате атаки погибла жительница Киева. Обломок вражеской ракеты, которую удалось сбить, попал в здание на Печерске. Ее тело спасатели обнаружили, когда проводили операцию по ликвидации огня.

Также взрывы прогремели в ряде областей нашей страны. В результате вражеских атак без света, воды и связи оставались многие украинцы во всех уголках нашего государства.

Достойно внимания – новые неожиданные детали массированного обстрела Украины: смотрите видео