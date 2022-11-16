За словами експертів з Інституту з вивчення війни, Росія повинна буде збавити оберти в питанні атак по критичній інфраструктурі. Бодай тому, що українські сили ППО надзвичайно ефективно виконують свою роботу, збиваючи ракети ворога.

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Росія виснажує свої запаси

На думку укладачів звіту, росіяни таки повинні скоротити кількість атак по об'єктах критичної інфраструктури. Пов'язано це передовсім з виснаженням систем високоточного озброєння.

Але це не означає, що можна розслаблятися. В Інституті цитують заступника глави ОП Кирила Тимошенка. За його словами, енергетична ситуація в Україні досить "критична". Крім того, не виключено й інші, не настільки масштабні, атаки з боку ворога.

Сили ППО виконали титанічну роботу

Нагадаємо, що напередодні повідомили, що сили ППО збили 73 російські крилаті ракети, а також всі безпілотники, якими атакували 15 листопада. Загалом же ворог випустив понад 90 ракет під час масованого обстрілу об'єктів критичної інфраструктури напередодні.

Додамо, що 10 жовтня вдалося збити 43 крилаті ракети з 84, а також 13 безпілотників з 24. Це наочна демонстрація результативності роботи сил ППО. Крім того, це дає зрозуміти, наскільки ефективніше нам вдалося прикрити небо над Україною за місяць.

Укладачі звіту додають, що атака по енергетичній інфраструктурі навряд чи зламає дух українців. Це пов'язано як з титанічною роботою ППО, так і зі звільненням напередодні частини Херсонської області.

Що відомо про масовану атаку

Почнімо з того, що по полудні пролунала повітряна тривога у низці областей України. Тоді повідомлялося про можливу загрозу зі стратегічної авіації.

Ближче до 15:00 сирени вже сповіщали про небезпеку по всій території України. А вже об 15:06 надійшла інформація про перші вибухи у Києві.

На жаль, внаслідок атаки загинула мешканка Києва. Уламок ворожої ракети, яку вдалося збити, влучив у будинок на Печерську. Її тіло рятувальники виявили, коли проводили операцію з ліквідації вогню.

Також вибухи пролунали у низці областей нашої країни. Внаслідок ворожих атак без світла, води та зв'язку залишалися багато українців по всіх куточках нашої держави.

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