Зеленский назвал количество жертв массированной атаки России

Сегодня Россия выпустила по Украине много ракет, большинство из которых были сбиты. Так цинично страна-террористка отметила годовщину подписания Будапештского меморандума. К сожалению, есть погибшие.

В ходе обращения 5 декабря Владимир Зеленский сообщил, что в этот день Россия выпустила по Украине 70 ракет. Об этом пишет 24 канал.

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Какие ракеты выпустила Россия по Украине сегодня

Из 70 выпущенных Россией по Украине ракет, большинство сбито. Среди этих ракет: "Калибры", Х-101 и другие.

Благодарю всех наших воинов воздушных командований "Восток", "Юг" и "Центр". Молодцы,

– сказал президент.

Также глава государства поблагодарил партнеров за предоставленные системы ПВО. Он подчеркнул, что каждая сбитая ракета – это доказательство того, что российский террор можно победить. Однако пока украинское небо еще не полностью защищено и, к сожалению, сегодня снова погибли мирные люди.

Было несколько попаданий – есть погибшие

Владимир Зеленский также подтвердил, что в результате обстрела 5 декабря было несколько попаданий. К сожалению, есть погибшие. По состоянию на данный момент известно о 4-х погибших за сутки. Президент выразил соболезнования близким и родным убитых россиянами граждан.

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