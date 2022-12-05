Під час звернення 5 грудня Володимир Зеленський повідомив, що цього дня Росія випустила по Україні 70 ракет. Про це пише 24 канал.

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Які ракети випустила Росія по Україні сьогодні

З 70 випущених Росією по Україні ракет, більшість збито. Серед цих ракет: "Калібри", Х-101 та інші.

Дякую усім нашим воїнам повітряних командувань "Схід", "Південь" і "Центр". Молодці,

– сказав президент.

Також глава держави подякував партнерам за надані системи ППО. Він наголосив, що кожна збита ракета – це доказ, що російський терор можна перемогти. Проте поки що українське небо ще не повністю захищене і, на жаль, сьогодні знову загинули мирні люди.

Було кілька влучань – є загиблі

Володимир Зеленський також підтвердив, що внаслідок обстрілу 5 грудня було кілька влучань. На жаль, є загиблі. Станом на цей час відомо про 4 загиблих за добу. Президент висловив співчуття близьким та рідним вбитих росіянами громадян.

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