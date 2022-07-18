К сожалению, Винниц у нас будет еще не одна и не две

Чем хуже будут дела оккупантов на фронте, тем больше они будут убивать мирных. Гибридная война допускает гибридные победы.

Кровавые "победы" орды

И убитые дети в Виннице воспринимаются московитами не меньшими победами, чем оккупация Северодонецка или Мариуполя. Так что если не выходит на фронте, российские ракетчики будут клепать для своего люмпена победы над женщинами и детьми.

Достойно внимания Бойтесь, с*ки, ВСУ бьют сильно и больно

Это неприятная правда. К сожалению, Винниц у нас еще будет не одна и не две. И чем ближе победа, тем больше будет жертв среди гражданских. Должны через это пройти. Поэтому у кого есть возможность сейчас лучше жить на селе, а не в больших городах.

Позорный конец "русских витязей" уже близко

Но есть хорошие новости. Почему они лупят по гражданским? Ибо в понимании последствий они исходят из своего мировоззрения. С того, как поступили бы русские, если бы по ним прилетало в какую-то ср*ную Тверь. Они испугались бы. Ибо никакие они не воины, а сцыкуны. Сказки о бесстрашных московитах, которым или жить, или умереть – все равно, это миф! В армию их гонят плетьми и ставят позади заградительные отряды, чтобы "русские витязи" не разбежались.

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Исходя из своего мировоззрения сцыкунов, они пытаются кошмарить нас, чтобы испугались и мы. Но ведь мы принципиально другие!

Мы не испугаемся. Мы будем наливаться не страхом, а яростью. Мы будем питать месть. Методически, как сорняк на грядке, будем отнимать одну их никчемную жизнь за другой. И когда над Донецком и Симферополем развеваются украинские флаги, в россии не хватит памперсов, так будут ср*ться в штаны былинные лапотные богатыри, которые сейчас радуются детским смертям в Виннице.

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