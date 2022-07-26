россия повторяет сирийский сценарий в Украине

Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он говорит, что единственная логика страны-террориста – это убийства людей и попытки уничтожить гражданскую и культурную инфраструктуру.

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Братчук заверил, что такими циничными ударами россия пытается повторить сирийский сценарий 2015 года.

Тогда именно такими методами уничтожали поселения, убивали мирных людей. Так россияне давили на соответствующие структуры и отряды, которые там воевали. Это тактика выжженной земли, тактика убийства мирных граждан, которую сегодня россия демонстрирует во всех регионах Украины,

– заявил он.

По его словам, эта саранча, пришедшая с востока, заслуживает только одного – уничтожения. "И то, что делают наши воины, важно, и я им за это благодарен", – добавил он.

Спикер подчеркнул, что россияне уничтожают украинский урожай, они пытаются бить по полям, и это происходит по всему Югу Украины. Братчук считает, что россию нужно "убить".

Детали обстрела ракетами Затоки

Братчук рассказал, что, к счастью, погибших в результате удара нет, один человек получил ранения, но его не госпитализировали.

Он говорит, что от атаки там загорелось несколько домов. В настоящее время спасатели уже потушили пожары.

Вы, вероятно, видели видео, что эта ракета снесла все дома одним ударом. Восстановлению вряд ли что-то подлежит, разрушение там страшно,

– отметил спикер ОВА.

Он ответил, что сейчас военные определяют, какую именно ракету выпустили россияне по Затоке, но они россияне точно знали, что хотели уничтожить. "Это еще одно доказательство для будущего международного терминала", – добавил он.

Что известно об обстреле Затоки в Одесской области: главное

Утром 26 июля в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу. Около пяти утра одесситы начали сообщать о мощном взрыве в своем городе. Враг атаковал регион со стратегических самолетов из акватории Черного моря. Под атаку также подверглись Николаевщина и Херсонщина.

Известно, что россияне выпустили по Одесской области несколько ракет воздушного базирования. Вражеские ракеты попали в частные здания прибрежных деревень, из-за чего они загорелись.

Владимир Зеленский опубликовал видео последствий утренних обстрелов Одесской области. Глава государства первым официально сообщил, что российские оккупанты обстреляли Затоку.

Президент подчеркнул, что в Затоке не было ни военных баз, ни солдат. "Обычный поселок Затока. Люди отдыхали и жили... Просто террористам из россии захотелось пострелять. За все будут отвечать", – написал он.

Видео к теме – массированный обстрел оккупантов по Одессе, Харькову и Николаеву