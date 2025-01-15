Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Дональда Туска в Варшаве. Россия снова пыталась попасть в важные для Украины энергетические объекты.

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Цели были рядом с польской границей

Как отметил Зеленский, на этот раз Россия целилась по газовой инфраструктуре и другим энергетическим объектам. Были удары по Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской областях и т.п.

Мишени были совсем рядом с нашей границей с Польшей. К счастью, ПВО сработала и сбила более 30 ракет. Но, к сожалению, есть попадания,

– рассказал Зеленский.

Массированный ракетный удар 15 января в очередной раз демонстрирует, насколько важно продолжать взаимодействовать с международными партнерами, чтобы сохранить жизнь. Независимость Украины является важной гарантией независимости и безопасности Польши и других стран.

Каждый раз, когда в предыдущие времена Россия приходила с войной в Украину, то потом российские войска шли еще дальше. Поэтому мы всегда говорим, что независимость Украины – фундаментальная предпосылка независимости Польши и всех соседей в Европе. Этим мотивом должны руководствоваться в сотрудничестве,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 15 января Россия запустила 117 различных воздушных целей. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских ракет и обезвредили все дроны-камикадзе, которые запустила Россия. К сожалению, были также попадания в Дрогобычском и Стрыйском районах Львовской области.