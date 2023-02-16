К 23 – 24 февраля оккупанты будут пытаться осуществить новую массированную атаку, – Данилов

Украина почти целый год мужественно противостоит российской агрессии. И от врага следует ждать возможного массированного ракетного удара на 24 февраля.

Это подчеркнул во время телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов. Он напомнил страсть россиян к привязыванию своих действий под определенные для них даты, передает 24 Канал.

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Украина готова к новой атаке

И поскольку россиянам характерно такое поведение, то следует ожидать нового массированного ракетного удара в ближайшее время. Его оккупанты могут нанести 23 – 24 февраля. Собственно, в первую годовщину полномасштабного вторжения войска кровавого диктатора из Кремля.

В то же время секретарь СНБО подчеркнул, что новая атака никак не повлияет на ход войны. По его словам, Украина обязательно победит. В частности, потому, что россияне не усвоили уроков истории. Он привел в пример Советский Союз, который "мы, украинцы, развалили".

Они готовятся и будут пытаться на 23 – 24 февраля совершить еще одну попытку массированной атаки. К этому нужно более спокойно относиться. Более того, мы к этому готовы,

– подчеркнул Данилов.

По словам Данилова, украинцы уже знают, что такое массированные ракетные удары. Были дни, когда противник атаковал нас 115 – 120 ракетами. Так что и с новыми обстрелами мы должны справиться.

"Да, еще раз скажу, будет тяжело. К этому надо готовиться. Надо сохранять максимальное спокойствие. Понимать, что мы обязательно победим", – подчеркнул он.

Россияне 16 февраля выпустили 36 ракет

Этой ночью российские военные совершили очередную массированную ракетную атаку. За словами главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, наше государство обстреливали с 01:40 до 03:45. Если говорить о самих ракетах, то россияне использовали:

12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555;

8 крылатых ракет морского базирования "Калибр";

12 крылатых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/31;

1 противокорабельную ракету "Оникс".

Оккупанты атаковали Украину со стратегической авиации Ту-22М3 и Ту-95МС из района Курской области, а также акватории Каспийского моря соответственно. Из района Мелитополя били, используя самолеты тактической авиации Су-35. А вот "Калибры" запускали из акватории Черного моря.

Удалось уничтожить 14 крылатых ракет Х-101/555, а также "Калибров". Кроме того, сбили 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. Успешно свою работу проделали силы ПВО.