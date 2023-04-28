Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что оккупанты об этом написали тогда, когда точно знали, что попали в жилые дома.

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"Сложно сказать, если дно где-то еще глубже, но почему-то россияне каждый раз убеждают нас, что могут пробивать это дно еще раз и еще раз", – заявил он.

Коварный удар

Политтехнолог заметил, что россияне ударили ночью, когда люди спали. И даже если бы у них был шанс куда-то спрятаться, то многие из них просто им бы не воспользовались.

"Максимально было выбрано время, место для того, чтобы нанести удар по мирным жителям. Мне трудно сказать, вообще какие цели ракетных обстрелов сейчас со стороны России", – сказал он.

По словам Тизенгаузена, мол, когда оккупанты говорили, что они хотят уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, то было понятно, куда они пытаются бить.

"Куда они сейчас бьют? Просто в жилые дома. Понятно, что провалилась идея разрушить нашу энергетическую инфраструктуру. Понятно, что они большое количество ракет и денег потратили на это", – подчеркнул он.

Политтехнолог отметил, что по разным подсчетам, на ракетные обстрелы страна-агрессор потратила более 7 миллиардов и все равно не достигла своей цели.

Это звери, это изверги, которые радуются смертям мирных жителей в Умани. Это государство должно быть уничтожено. Я говорю о путинском режиме. И разрушать, уничтожать его нужно до основания,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

То есть пока в России не останется ядерного оружия и военных мощностей для того, чтобы угрожать, возможно, не только Украине, но и другим соседям.

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Предел человеческой ненависти

По его мнению, такими обстрелами россияне пытаются запугать и сорвать контрнаступление ВСУ. Однако эти все обстрелы и убийства мирных граждан никак не сорвут наступательные действия украинской армии, а еще больше разозлят украинцев.

"Хотя я не знаю, можно ли еще больше разозлить нашу нацию, чтобы мы ненавидели россиян еще больше. Мне кажется, что мы дошли до такого предела "чистой человеческой ненависти", – заявил он.

Он отметил, что россияне, которые говорят, что они якобы там "ни при чем", которых встречают за границей, должны понимать, что они заложники путинского режима.

"Каждый из них – кусочек Путина. То ли молчаливым согласием, бегством, просто тем, что когда-то поддерживал или поддерживает войну", – отметил политтехнолог.

Все они есть частью преступного режима.

Мне кажется, что это должен быть таким забором с крокодилами огражденная страна и попытка уехать оттуда. Не говоря сейчас о тех, кто протестует против путинского режима,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

А попытки оттуда уехать тех россиян, которые тихо поддерживают или снимают символы российского вторжения, а затем уезжают в страны Европы, должны быть прекращены.

"То есть это страна-террорист и все", – добавил он.

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